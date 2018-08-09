هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 03:30 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:30

يُوصي الخبراء بالإلتزام الصارم بقواعد النّظافة وبتحسين عمليّة تطهير محيط المريض.

(Keystone)

تتواجد البكتيريا المعوية المقاومة للأدوية المتعددة التي تدعى أيضا "المكورات المعوية المقاومة للفانكوميسين" (VRE) بشكل متزايد المستشفيات السويسرية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنها سلالات مماثلة لأصناف البكتيريا التي تسببت في حدوث التهابات في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

تعتبر "VRE" وهو مصطلح مختصر للتسمية العلمية الكاملة vancomycin-resistant enterococci سلالة من البكتيريا المقاومة للفانكوميسين التقليدي وللمضادات الحيوية الأخرى من صنف جليكوببتيد. وقد اتضح أنها مُطابقة للسلالة التي تسببت في حدوث إصابات في المستشفيات في أستراليا ونيوزيلندا على مدى السنوات الخمس إلى الست الأخيرة، وفقاً للمكتب الفدرالي للصحة العمومية. ومن المحتمل أنه قد تم إدخال هذه البكتيريا المعوية "VRE" إلى سويسرا من قبل أشخاص قادمين من هذه المناطق أو من الذين سافروا إليها وعادوا منها إلى سويسرا.

من جهة أخرى، يُمكن أن تُسبّب بكتيريا VRE العدوى، وخاصة لدى الأشخاص الذين تعرّض جهاز المناعة لديهم للإصابة من قبل أمراض أخرى. وفي هذه الحالة، تكون العواقب خطيرة جدّاً كالإصابة بأحد أشكال تسمّم الدم مثلا. وعادة ما تعدّ فرصة العلاج محدودة وذلك بسبب مقاومة هذه البكتيريا للمضادات الحيوية بشتى أصنافها.

يُشار إلى أن أكثر من 150 مريضاً في سويسرا تعرضوا للإصابة بهذه البكتيريا (VRE) وأن 90٪ منهم حاملون لها دون أن تظهر عليهم أي أعراض، حيث تطورت العدوى في حالات قليلة فقط، يُمكن معالجتها بفضل استخدام المضاد الحيوي "دابتوميسين" daptomycin.

في الأثناء، أظهرت دراسة أجريت في الربيع الماضي على صعيد الكنفدرالية من قبل المركز الوطني للوقاية من العدوى المُكتسبة في المستشفياترابط خارجي أنه من المتوقع حدوث المزيد من هذا الصنف من الإصابات ببكتيريا VRE في جميع أنحاء سويسرا.

في بداية هذا العام، تم تسجيل ذروة هذا الصنف من العدوى في المستشفى الجامعي بالعاصمة السويسرية برن، متبوعا بمستشفييْن آخرين تابعين لنفس المجموعة، كما لوحظ في كانتونات سويسرية أخرى. من جهتها، أكدت الجهات المعنية بمراقبة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية على المستوى الوطني الإتجاه التصاعدي لانتشار العدوى.

في الوقت نفسه، يعمل المركز الوطني للوقاية من العدوى المكتسبة في المستشفيات بالإشتراك مع المكتب الفدرالي للصحة العمومية على البحث عن أنسب الطرق للحدّ من انتشار بكتيريا VRE، حسب تصريحات أدلى بها دانيال داوفالدر، المتحدث باسم المكتب.

عزل المرضى

عمليا، يتم إجراء اختبارات على المرضى الذين تعرضوا للإصابة ومن ثم نقلهم إلى مستشفى آخر. وفي تلك الحالة، يجب أن يتم عزل أولئك الذين عُثر على العدوى لديهم وينبغي على الممرضين والممرضات اتخاذ تدابير وقائيّة كافية، مثل تغيير العباءات عند مغادرة الغرفة. وفي المستشفى، يُوصي الخبراء أيضًا بالإلتزام الصارم بقواعد النظافة، مع الحرص على تحسين تطهير بيئة المريض وإعلام الأشخاص المعنيين.

من جهة أخرى، يجب إجراء اختبار على أي شخص كان على اتصال مع مريض مُصاب بـ VRE وعزله عن الآخرين قدر الإمكان. و لضمان عدم انتقال العدوى، ، يجب أن تُظهر ثلاثة اختبارات يتم إجراؤها بعد فاصل زمني بأسبوع نتائج سلبية في كل مرة.



SDA-ATS/ث.س

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