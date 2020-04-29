هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 01:00 م

تحميص حبوب القهوة من الأعمال التجارية المربحة جدا. (© Keystone / Christian Beutler)

صدّرت سويسرا بما تزيد قيمته عن 2.5 مليار فرنك سويسري من البن المحمّص والقهوة المعالجة في عام 2019.

وظلت سويسرا من بين أكبر خمسة مصدّرين للقهوة من حيث العائد المالي منذ عام 2009 بفضل صناعة التحميص. وقد صدّرت العام الماضي ما مجموعه 83819 طنا من القهوة واستوردت 187591 طنا بقيمة 745 مليون فرنك سويسري.

وبينما كانت 93% من الواردات من حبوب البن غير المحمّصة، كانت 98% من الصادرات من حبوب البن المحمّص. وتضيف عملية التحميص قيمة كبيرة للمنتج، حيث يبلغ متوسّط سعر الحبوب المستوردة 4 فرنك للكيلوغرام بينما يبلغ متوسط سعر الحبوب المصدّرة 30 فرنك للكيلوغرام. وبلغت الأرباح الصافية لصناعة البن في سويسرا 1.8 مليار فرنك سويسري.

وتبلغ نسبة واردات البلدان المجاورة لسويسرا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا من مجموع الصادرات السويسرية 43% . وتعتبر الولايات المتحدة سوقا كبيرة أخرى (10% من هذه الصادرات)، ويبلغ أعلى متوسك سعر تدفعه الولايات المتحدة للقهوة المحمصة في سويسرا 44 فرنكا للكيلوغرام الواحد. أما البرازيل فتمثّل سوقها 23.3% وكولومبيا 13.5%، وهما المصدران الرئيسيان لواردات البن إلى سويسرا. أما أدنى معدلات سعر البن فنجده في فيتنام بقيمة 2 فرنك للكيلوغرام.

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