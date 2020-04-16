هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2020 10:15 ص

إلى جانب الجمعيات الخيرية الأخرى، تقوم منظمة "كاريتاس" الخيرية بتوزيع التبرعات لمن هم في أمس الحاجة إليها. (في الصورة: محل تابع لكاريتاس يوفر الخضروات والغلال والمواد الأساسية بأسعار مخفضة أو رمزية للفئات المحتاجة).

(Keystone)

أعلنت "سلسلة السعادة" وهي مؤسسة خيرية وتضامنية وطنية في سويسرا الخميس 16 أبريل يوم عطاء وطني، وذلك بعد أن جمعت أكثر من 17 مليون فرنك في الأيام القليلة الماضية لفائدة القطاعات المتضررة في المجتمع إثر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

في عطلة عيد الفصح الأخيرة، أثبتت سويسرا قدرتها على إظهار التضامن وأخذ أضعف الفئات في المجتمع بعين الاعتبار، من خلال التزام الأغلبية الساحقة من المواطنين بتعليمات الحكومة المتعلقة بوباء كوفيد - 19.

بالإضافة إلى ذلك وبدعم من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، التي تضم أيضًا swissinfo.ch، تجمع "سلسلة السعادةرابط خارجي" (الذراع الإنساني للهيئة) الأموال من أجل المحرومين في المجتمع، وتقوم بتوزيعها على الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية مثل الصليب الأحمر السويسريرابط خارجي، وكاريتاس "Caritasرابط خارجي"، وبرو سينيكتوت "Pro Senectuteرابط خارجي"، التي ستقوم بدورها بإيصالها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

تساعد هذه المنظمات العائلات التي تعاني من أوضاع مالية صعبة من خلال قسائم وجبات طعام وتبرعات بغرض الدعم في الحالات الطارئة يمكن أن تصل قيمتها إلى ألف فرنك. وبالفعل، استخدمت منظمة "برو سينيكتوت" غير الحكومية، التي تعتني بكبار السن، قسطا من الأموال لدعم عملية تضامن منظمة بين الجيران في كانتون تسوغ.

تنظيم يوم للتضامن الوطنيرابط خارجي مسألة معتادة في سويسرا، ومع أنه لن يُعتمد هذه المرة على رجال السياسة والمشاهير لتلقي التبرعات عبر الهاتف وإدارة الاتصالات مع الجمهور، فسوف يتم إنشاء مركز اتصالات خاص لفائدة الأشخاص الذين لا يُمكنهم المساهمة عبر الإنترنت.

ومن السمات الأخرى المميزة لحملة التبرع الحالية، التي انطلقت في 23 مارس، هي محاولة جمع الأموال من الشركات أيضاً. فكان أحد المساهمين الجديرين بالذكر جمعية بائعي الزهور السويسريين،رابط خارجي التي تبرعت بعشرة في المائة من عوائد حملتها "سلة عيد الفصح" لفائدة "سلسلة السعادة".

فعلى الرغم من تأثرهم بشكل خاص بقرارات الحكومة وقف الأغلبية الساحقة من الأنشطة في البلاد، حرص بائعو الزهور على توفير خدمات توصيل أو خيارات أكثر أمانًا للناس كي يتسنى لهم استلام طلبياتهم من الزهور.

إضافة إلى ذلك، تم تشجيع الجمهور على إنتاج مقاطع فيديو قصيرة رابط خارجيتحمل وسم SwissSolidarityChallengeرابط خارجي# في صيغة تحدّ يستمر من 14 إلى 16 أبريل، حيث يتلقى من يقوم بالتصوير ورقة مطوية يفتحها ثم يقرأ مساهمته لفائدة "سلسلة السعادة"، قبل أن يقوم بإرسال الورقة من جديد افتراضيا في اتجاه معيّن ليلتقطها آخرون، وهكذا دواليك.

كيف يمكنكم المساهمة في الحملة؟ عبر موقع "سلسلة السعادة" الإلكترونيرابط خارجي. الحساب البريدي 6-15000-10 مع استخدام المرجع "Coronavirus". ويمكن للأشخاص الذين لا يستطيعون التبرع عبر هاتين المنصتين القيام بالتبرع عن طريق الاتصال برقم الهاتف التالي: 07 07 87 0800. نهاية الإطار التوضيحي

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(نقله إلى العربية وعالجه: ثائر السعدي)

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