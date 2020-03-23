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سياسة فدرالية

كوفيد- 19 تراجع كبير في خدمات النقل العمومي وفي عدد مستخدميه في سويسرا

قطار في محطة

خط النقل الحديدي الرابط بين زيورخ وسانت- غالن صبيحة يوم الإثنيْن 23 مارس 2020.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

تم تخفيض خدمات وسائل النقل العمومي على نطاق واسع اعتبار من يوم الاثنيْن 23 مارس، وتزامن ذلك مع خفض الشركة الفدرالية للسكك الحديدية لخدماتها كجزء من تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد على الصعيد الوطني.

وفي الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن تقليص خدمات شبكة السكك الحديدية الاكثر استخداما في أوروبا في محاولة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 كجزء من تدابير أوسع أُتخذت على نطاق واسع للحد من التواصل الاجتماعي وإبطاء وتيرة إيقاع الحياة في البلاد.

واعتبارا من يوم الإثنيْن 23 مارس، تم الحد من وتيرة الخدمات على مختلف الخطوط الرئيسية بين المدن، في حين سيتم إلغاء بعض الخطوط الأقل أهمية بشكل كامل. وقد وصف أندرياس ماير ما يحدث بأنه أكبر تغيير في الجدول الزمني عرفته شبكة سكك الحديد في تاريخها.

كذلك تأثرت بعض الخطوط العابرة للحدود، بما في ذلك خط Leman Express الذي تم افتتاحه حديثا والذي يربط جنيف، جنوب غرب سويسرا، بفرنسا المحيطة بها.

ومن المقررّ أيضا إجراء المزيد من التخفيضات والتغييرات في خدمات النقل العمومي يوم الخميس 26 مارس المقبل. وستقوم الشركة بتحديث الجداول الزمنية قبل الساعة الثامنة مساءً من الليّلة السابقة، وتنشر هذه الجداول مفصّلة على موقع الشبكةرابط خارجي.

وهذا التخفيض في خدمات النقل العمومي، والذي يؤثّر كذلك على شبكة الحافلات المحلية والترام في جميع أنحاء البلاد، هو جزء من إجراءات استباقية تم اتخاذها بموجب استراتيجية مكافحة فيروس كورونا المستجد. ويتزامن أيضا مع انخفاض الاقبال على النقل العمومي حيث يعمل الكثير من الناس الآن انطلاقا من منازلهم.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد الركاب قد انخفضت بنسبة تصل إلى 20% خلال الأسبوع الأوّل من شهر مارس. وقالت وكالة Keystone-SDA  إن هذا الرقم بالإمكان أن يكون قد وصل إلى 80%.

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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2020 04:18 م

Keystone-SDA/ع.ع

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