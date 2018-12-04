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بيانات شخصية لا تعلم تاريخ ميلادك .. الحل متوفّر

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جوازات سويسرية

من الصعب مثلا حجز تذكرة سفر على الإنترنت إذا لم يكن لديك تاريخ ميلاد

(Keystone)

تواجه الاشخاص الذين لا يعلمون تاريخ ميلادهم أو لا يمكنهم إثبات ذلك مجموعة من التحديات، مثل حجز الرحلات أو غرف الفنادق عبر الإنترنت. لقد أُعلن عن وجود حل لهذه المشكلة في سويسرا: ابتداء من العام المقبل، سيتم اعتماد تاريخ "1 يناير" في جوازات السفر التي تفتقر إلى تاريخ ميلاد معلوم.

هذا الأمر يخص 800 شخص يقيمون في سويسرا، وفق ما أعلنته وزارة العدل والشرطة الفدرالية يوم الإثنيْن 3 ديسمبر الجاري. وهؤلاء هم في العادة مهاجرون تحتجز بلدانهم الاصلية بمستنداتهم، ويستحيل عليهم الحصول عليها.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة بأن "الحكومة تقدّم بذلك حلا سريعا وعمليا للمواطنين المتضرّرين الذين يعانون من مشاكل عند السفر أو خلال تعاملاتهم مع البنوك أو إدارة البريد".

وحتى الآن، كان يسجّل 00/00 في الخانة المخصصة لتاريخ الميلاد، تضاف إلى ذلك سنة الميلاد، فيكون الامر على هذه الشاكلة: 76/00/00- وهي ممارسة خلقت مشكلة بالنسبة لحاملي هذه الجوازات عند عبورهم للحدود، وحتى عند التسوّق عبر الإنترنت.

وذكرت الوزارة إنها ستعدّل الاساس القانوني بحلول نهاية هذا العام.

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Keystone-SDA/ع.ع

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