ارتفاع الأسهم السويسرية بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

ارتفاع قوي للأسهم السويسرية عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسط عودة حذرة لشهية المخاطرة في الأسواق Keystone-SDA

افتتحت سوق الأسهم السويسرية تعاملات الأربعاء على ارتفاع قوي.وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.ورغم استمرار التقلبات، توقع مراقبون عودة شهية المستثمرين إلى المخاطرة.

ويرى جون بلاسار، الشريك في “سيتيه جستيون”، أن هذا التهدئة، رغم هشاشتها، “تسمح بعودة سريعة لشهية المخاطرة”.

وأضاف أن ذلك قد يدعم الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية والقطاعات الأكثر تأثراً بأسعار الطاقة.

لكنه حذر من أن هذا الارتفاع يستند إلى افتراضات بشأن الاستقرار لا تزال شديدة الهشاشة.

وقال إن ذلك يعني أن تقلبات السوق قد تبقى مرتفعة خلال الجلسات المقبلة.

وقال توماس غيتسل، كبير الاقتصاديين في بنك “في بي”، إن التراجع الحاد في أسعار النفط يدعو إلى التفاؤل. وأضاف: “هذا يمنحنا أملاً في أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتاً”.

وتابع: “إذا استقرت أسعار النفط على المدى الطويل، فقد تتريث البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة”.وأشار إلى أن تلك الزيادات كانت تثير مخاوف واسعة.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً، تراجع سعر خام برنت بنسبة 15.4%. وبلغ سعر البرميل 93.94 دولاراً، أو 74.06 فرنكاً سويسرياً. كما انخفض سعر الخام الأميركي، “غرب تكساس الوسيط”، بنسبة 15.2%. ووصل سعر البرميل إلى 95.83 دولاراً.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، ترقب المتعاملون صدور مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لاحقاً صباحاً.

ثم تتجه الأنظار إلى نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع صدوره قرابة الساعة الثامنة مساءً. وفي سويسرا، تراجع معدل البطالة في مارس إلى 3.1%. وانخفض بذلك بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بفبراير. وفي البورصة السويسرية، ارتفع مؤشر السوق السويسري “SMI” بنسبة 3.31% بحلول الساعة 9:10 صباحاً.

وسجل المؤشر 13,214.34 نقطة. وكان قد أنهى جلسة اليوم السابق على تراجع نسبته 1.48%.

وارتفعت معظم الأسهم الهامة. واستثني من ذلك سهم “سويسكوم”، إذ تراجع 0.07%. في المقابل، استقر سهم شركة النقل والخدمات اللوجستية “كوينه + ناغل”.

وتصدرت “إيه بي بي” المكاسب بارتفاع نسبته 7.9%. وجاءت بعدها “هولسيم” بارتفاع قدره 7.6%.

ثم حلت “ستراومان”، المتخصصة في زراعة الأسنان، بزيادة بلغت 6.8%. وجاء ذلك رغم خفض “غولدمان ساكس” السعر المستهدف لسهمها إلى 95 فرنكاً. وكان السعر المستهدف السابق 100 فرنك.

ومن بين الأسهم الكبرى، ارتفع سهم “يو بي إس” بنسبة 4.4%. كما صعد سهم “نوفارتيس” بنسبة 2.4%. وارتفع سهم “روش” بنسبة 2.3%. أما “نستله” ، فقد زاد سهمها بنسبة 1.3%.

