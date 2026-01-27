انخفاض متوقع في طلبات اللجوء في سويسرا عام 2026

الحكومة الفدرالية تتوقع انخفاض عدد طلبات اللجوء في عام 2026 Keystone-SDA

تشير التوقعات إلى انخفاض عدد طلبات اللجوء في سويسرا خلال عام 2026، وذلك بعد تراجع ملحوظ في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.

فوفقًا للأرقام الأولية، سجلت السلطات السويسرية 25,781 طلب لجوء العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2024. من بين هذه الطلبات، كانت 4,820 حالة عبارة عن طلبات ثانوية، تشمل المواليد الجدد، ولم شمل العائلات، والطلبات المتعددة.

وتتوقع أمانة الدولة للهجرة (SEM) أن تستقبل سويسرا عددًا أقل من طلبات اللجوء الجديدة في العام الحالي (2026) مقارنة بعام 2025. وفي السيناريو الأكثر ترجيحًا، من المتوقع أن يصل العدد إلى 25,000 طلب. وقدمت غالبية طلبات اللجوء العام الماضي من طرف أشخاص قدموا من أفغانستان وإريتريا وتركيا.

أما بالنسبة لوضع الحماية أس (S)، الممنوح للاجئين.ات من أوكرانيا، فقد استقبلت سويسرا 12,897 طلبًا، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 22% مقارنة بعام 2024. وتتوقع أمانة الدولة للهجرة 12,000 طلب لوضع الحماية أس (S) في عام 2026.

