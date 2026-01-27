The Swiss voice in the world since 1935
أخبار

انخفاض متوقع في طلبات اللجوء في سويسرا عام 2026

الحكومة الفيدرالية تتوقع مرة أخرى انخفاض عدد طلبات اللجوء في عام 2026
الحكومة الفدرالية تتوقع انخفاض عدد طلبات اللجوء في عام 2026 Keystone-SDA

تشير التوقعات إلى انخفاض عدد طلبات اللجوء في سويسرا خلال عام 2026، وذلك بعد تراجع ملحوظ في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA/ع.ع

فوفقًا للأرقام الأولية، سجلت السلطات السويسرية 25,781 طلب لجوء العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2024. من بين هذه الطلبات، كانت 4,820 حالة عبارة عن طلبات ثانوية، تشمل المواليد الجدد، ولم شمل العائلات، والطلبات المتعددة.

وتتوقع أمانة الدولة للهجرة (SEM) أن تستقبل سويسرا عددًا أقل من طلبات اللجوء الجديدة في العام الحالي (2026) مقارنة بعام 2025. وفي السيناريو الأكثر ترجيحًا، من المتوقع أن يصل العدد إلى 25,000 طلب. وقدمت غالبية طلبات اللجوء العام الماضي من طرف أشخاص قدموا من أفغانستان وإريتريا وتركيا.

أما بالنسبة لوضع الحماية أس (S)، الممنوح للاجئين.ات من أوكرانيا، فقد استقبلت سويسرا 12,897 طلبًا، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 22% مقارنة بعام 2024. وتتوقع أمانة الدولة للهجرة 12,000 طلب لوضع الحماية أس (S) في عام 2026.

+ تصريح الإقامة من فئة “أس” الممنوح للاجئات واللاجئين الأوكرانيينرابط خارجي

نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. 

يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. 

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا

