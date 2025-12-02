تنفيذ أكثر من ثلثي قرارات الترحيل من سويسرا لعام 2024

اكتمال أكثر من ثلثي جميع حالات الطرد من عام 2024 Keystone-SDA

أصدرت المحاكم السويسرية خلال العام الماضي قرارات بترحيل 2,446 شخصًا من البلاد. وقد غادر أكثر من ثلثيهم سويسرا منذ ذلك الحين، وفق ما أعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة يوم الاثنين.



وأوضحت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أن بعض قرارات الترحيل لم تُسجّل إلا في أواخر عام 2024، وبالتالي نُفّذت خلال العام الجاري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة تنفيذ القرارات الخاصة بعام 2024 من 63% إلى 69% بحلول منتصف عام 2025.

وأضافت أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مع تنفيذ المزيد من الحالات لاحقًا. وبالمقارنة، بلغت نسبة تنفيذ قرارات الترحيل الخاصة بعام 2023 حوالي 73% في منتصف عام 2024.

وغادر حوالي 80% من الأشخاص الذين رُحّلوا العام الماضي سويسرا قسرًا، بينما غادر 20% طوعًا. وينتمي 40% منهم إلى دول الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، في حين جاء 60% من دول خارج هذه المنطقة.

وتُظهر البيانات أن الغالبية العظمى من المُرحّلين هم رجال تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا. وتصدّر مواطنو ألبانيا قائمة الجنسيات المرحّلة، تلاهم مواطنو رومانيا في المرتبة الثانية، ثم مواطنو الجزائر في المرتبة الثالثة.

كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.

