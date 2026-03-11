The Swiss voice in the world since 1935
أخبار

حريق حافلة يودي بحياة ستة أشخاص والشرطة تحقق في عمل متعمد

ستة قتلى وخمسة جرحى بعد حريق حافلة بريدية في كيرزرز FR
ستة قتلى وخمسة جرحى بعد حريق حافلة بريدية في .كيرتزرس بمدينة فريبورغ Keystone-SDA

لقي ستة أشخاص حتفهم في حريق شبّ في حافلة بريد في كيرتزرس بكانتون فريبورغ مساء الثلاثاء. وتشتبه الشرطة في أن الحريق أُضرم عمدًا.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA

وأعلنت شرطة كانتون فريبورغ مساء الثلاثاء عن إصابة أربعة ركاب ومسعف.ة.

وأضافت أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة، وجرى نقل أحد المصابين.ات إلى المستشفى بواسطة مروحية.

وقالت الشرطة إنه لم يتم بعد تحديد هوية القتلى، وقد خصصت خطًا ساخنًا للأقارب على الرقم التالي: 0700 261 0800

كانت الحافلة في طريقها من دودينغن إلى كيرتزرس. ولم تتمكن الشرطة بعد من تقديم أي معلومات عن العدد الإجمالي للركاب. وقد اندلع الحريق على الطريق. وما يزال التحقيق جاريًا.

نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. 

يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. 

لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

