حريق حافلة يودي بحياة ستة أشخاص والشرطة تحقق في عمل متعمد
لقي ستة أشخاص حتفهم في حريق شبّ في حافلة بريد في كيرتزرس بكانتون فريبورغ مساء الثلاثاء. وتشتبه الشرطة في أن الحريق أُضرم عمدًا.
وأعلنت شرطة كانتون فريبورغ مساء الثلاثاء عن إصابة أربعة ركاب ومسعف.ة.
وأضافت أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة، وجرى نقل أحد المصابين.ات إلى المستشفى بواسطة مروحية.
وقالت الشرطة إنه لم يتم بعد تحديد هوية القتلى، وقد خصصت خطًا ساخنًا للأقارب على الرقم التالي: 0700 261 0800
كانت الحافلة في طريقها من دودينغن إلى كيرتزرس. ولم تتمكن الشرطة بعد من تقديم أي معلومات عن العدد الإجمالي للركاب. وقد اندلع الحريق على الطريق. وما يزال التحقيق جاريًا.
نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل.
يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية.
لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا
