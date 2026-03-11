حريق حافلة يودي بحياة ستة أشخاص والشرطة تحقق في عمل متعمد

ستة قتلى وخمسة جرحى بعد حريق حافلة بريدية في .كيرتزرس بمدينة فريبورغ Keystone-SDA

لقي ستة أشخاص حتفهم في حريق شبّ في حافلة بريد في كيرتزرس بكانتون فريبورغ مساء الثلاثاء. وتشتبه الشرطة في أن الحريق أُضرم عمدًا.

وأعلنت شرطة كانتون فريبورغ مساء الثلاثاء عن إصابة أربعة ركاب ومسعف.ة.

وأضافت أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة، وجرى نقل أحد المصابين.ات إلى المستشفى بواسطة مروحية.

وقالت الشرطة إنه لم يتم بعد تحديد هوية القتلى، وقد خصصت خطًا ساخنًا للأقارب على الرقم التالي: 0700 261 0800

كانت الحافلة في طريقها من دودينغن إلى كيرتزرس. ولم تتمكن الشرطة بعد من تقديم أي معلومات عن العدد الإجمالي للركاب. وقد اندلع الحريق على الطريق. وما يزال التحقيق جاريًا.

