حريق كران-مونتانا: 23 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات السويسرية

لا يزال عشرة أشخاص في المستشفى في زيورخ، وتسعة في لوزان، وأربعة في سيون. Keystone-SDA

بعد مرور شهر على الحريق الذي اندلع في كران-مونتانا، لا يزال 23 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات السويسرية. ويخضع آخرون وأخريات للعلاج في عيادات إعادة التأهيل. ولا يزال 41 ضحية يتلقون العلاج في الخارج، من بينهم 19 مواطنة ومواطناً سويسرياً.

وللحصول على تحديث بشأن عدد المصابين.ات أثناء الحريق المأساوي الذي شهدته “لو كونستليسون” (Le Constellation) ليلة رأس السنة، اتصلت وكالة الأنباء السويسرية (Keystone-ATS) يوم الاثنين بمختلف المستشفيات السويسرية التي قدمت تحديثًا عن عدد المصابين . ومنذ يوم الأحد الماضي، ارتفع عدد القتلى إلى 41، من بينهم 23 مواطنة ومواطنًا سويسريًا.

وخلال الأسبوعين الماضيين تقريبًا، تمكن عدد من المرضى – لم يتم الإعلان عن العدد الدقيق بعد – من مغادرة المستشفيات ونقلهم.نّ إلى عيادات إعادة التأهيل، مثل تلك التي تديرها سوفا (SUVA) في بيليكون وسيون.

توزّع المؤسسات الصحية المعالِجة

خلال الشهر الماضي، في المستشفى الجامعي بلوزان (CHUV)، ظل عدد المرضى الداخليين دون تغيير عند تسعة أشخاص، ولكن لم يعد هناك أي مرضى يتلقون العلاج في مستشفيات جنيف (HUG).

من جانبه، يرفض مركز مستشفى فاليه الروماندي (CHVR) حاليا الكشف عن عدد المصابين لديه بحجة “أن هوية بعض المرضى يمكن التوصّل إليها من خالا موقعه الإلكتروني”. ووفقًا لآخر إحصاءات شبكة طب الكوارث الوطنية (KATAMED)، لا يزال أربعة أشخاص يعالجون في المستشفى في سيون.

وفي سويسرا الناطقة بالألمانية، لا يزال مستشفى جامعة زيورخ يعتني بخمسة مرضى، وصف حالتهم بالحرجة. ويوجد خمسة ضحايا صغار في مستشفى (Kinderspital)، في زيورخ أيضًا. وقال المستشفى: “لا يزال اثنان منهم في العناية المركزة”

من ناحية أخرى، تم نقل الشقيقتين من فاليه اللتين عولجتا في مستشفى سانت غالن الجامعي إلى عيادات إعادة تأهيل في سويسرا الناطقة بالفرنسية، واحدة في مدينة مورج (كانتون فو)، والأخرى في سيون.

19 سويسريًا لا يزالون يعالجون في الخارج

وفقًا للبيانات التي قدمتها وكالة (KATAMED) إلى وكالة الأنباء السويسرية، يتم الآن علاج 19 مصابًا ومصابة من أصل سويسري خارج البلاد (مقارنة بـ 15 سابقًا).

ولا يزال ما مجموعه 41 ضحية من ضحايا مأساة حانة “لو كونستليسون” في كرانس مونتانا يتلقون العلاج في ألمانيا (سبعة)، وبلجيكا (خمسة)، وفرنسا (17)، وإيطاليا (12).

