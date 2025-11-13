نهاية الإغلاق الحكومي و شائعات حول خفض الرسوم الجمركية وغياب أمريكي عن مؤتمر كوب 30

في يوم الاثنين الماضي، صوّت عدد كافٍ من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لصالح تسوية تعيد تمويل الوكالات الحكومية، ما يضع حداً لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. Keystone-SDA

مرحبًا بك في العرض الأسبوعي لتغطية الصحافة السويسرية للأحداث الأمريكية. كل يوم خميس، نستعرض أبرز ما تناولته وسائل الإعلام السويسرية بشأن ثلاث قضايا رئيسية في الولايات المتحدة — في السياسة والاقتصاد والعلوم.

عندما زار رؤساء ست شركات سويسرية كبرى البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حملوا معهم هدايا، منها الكثير من الذهب. وأثار المشهد لدى البعض انطباعاً أقرب إلى لوحة إنجيلية. فقد شبّه عالم السياسة لودوفيك إيبرغ المشهد بـ”المجوس الثلاثة الذين جاؤوا بـذهب ولبان ومرّ ليسوع”.

لكن خلف هذه الرمزية، دار الكثير من الجدل حول تداعيات الزيارة، إلى جانب أنباء عن احتمال إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، وكذلك تغيّب واشنطن عن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) في البرازيل. فكيف رأت الصحافة السويسرية هذه الأحداث؟

في يوم الاثنين الماضي، صوّت عدد كافٍ من الديمقراطيين.ات في مجلس الشيوخ لصالح تسوية تعيد تمويل الوكالات الحكومية، ما يضع حداً لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. صحيفة تاغس أنتسايغير —الصادرة في زيورخ اعتبرت ذلك “خطأ ستكون كلفته باهظة”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، في خطاب ألقاه بمقبرة أرلينغتون الوطنية بمناسبة يوم المحاربين القدامى: “نحن نعيد فتح بلدنا. لم يكن ينبغي أن يُغلق أبداً.”

ويجتمع أعضاء االكونغرس يوم الأربعاء للتصويت على إعادة فتح الحكومة واستعادة الاستقرار في قطاعي الطيران ودعم المواد الغذائية. ووفقاً لما أوردته صحيفة تربيون دو جنيف، اعتبر ترامب أن نهاية الشلل المالي الذي استمر 42 يوماً هو “انتصار عظيم” للجمهوريين، فيما يتصاعد الغضب بين الديمقراطيين تجاه زملائهم الذين صوّتوا لإنهاء الإغلاق.

وتحت عنوان: “الديمقراطيون يخضعون مجدداً لترامب – وسيكون الثمن باهظاً”، كتبت تاغس أنتسايغير أن “ثمانية منشقين [سبعة ديمقراطيين ومستقل واحد] استسلموا أمام عناد ترامب، في وقت كان بإمكان الديمقراطيين استغلال الفوضى الاقتصادية التي تسبب بها”.

وقالت أستاذة العلوم السياسية كلوديا برويلهفيلر، في تصريح لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية ، إن الديمقراطيين “قامروا وخسروا”، إذ اعتقدوا أن إدارة ترامب ستحاول تقصير الإغلاق، لكن العكس حدث. “لقد كشف الإغلاق إلى أي مدى هو مستعد للذهاب.”

وأضافت الصحيفة أن الديمقراطيين أضاعوا فرصة نادرة لتحقيق مكسب سياسي في وجه ترامب. “لقد استعاد الرئيس زمام الأمور مجدداً لأن ثمانية أعضاء من مجلس الشيوخ اختاروا الرضوخ له بدلاً من مواجهته. هذا قد ينقذ الموقف على المدى القصير، لكنه سيكون مكلفاً للجميع على المدى البعيد، بما في ذلك الديمقراطيون أنفسهم.”

تحدثت تقارير إعلامية عن اقتراب سويسرا من التوصل إلى اتفاق لحل الخلاف الجمركي مع الولايات المتحدة، بعد حملة تقارب قادتها بعض من أكبر الشركات السويسرية باتجاه ترامب. لكن متى يصبح تقديم سبائك الذهب والساعات شكلاً من أشكال الفساد؟

وكالة بلومبرغ أفادت يوم الاثنين بأن الاتفاق قد يشمل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على عدد من السلع السويسرية من 39% إلى 15%. وزارة الاقتصاد السويسرية رفضت التعليق، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية.

وبحسب بلومبرغ، فإن اللقاء الذي جمع ترامب برؤساء ست شركات سويسرية كبرى – MSC ) ، رولكس، ميركوريا، بارتنرز غروب، MKS، وريكيمون) – ساهم في تسريع المحادثات التجارية. لكن قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية —طرحت تساؤلاً يوم الأربعاء حول ما إذا كان يحق لرجال الأعمال تولي أدوار دبلوماسية “حتى وإن انطوى ذلك على مخاطرة بالفساد وتعريض مصالح سويسرا للخطر؟”

وأضافت القناة أن قادة الشركات المذكورة قدموا هدايا فاخرة لترامب، بينها ساعة رولكس ذهبية ولوح ذهبي منقوش تبلغ قيمته نحو 40 ألف فرنك سويسري (50 ألف دولار).

وصرحت القناة بأن “النهج الذي اعتمده هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون يثير تساؤلات وانتقادات، من بينها اتهامات محتملة بالفساد”. لكنها أوضحت أن القانون السويسري يتطلب إثبات وجود مصلحة مقابلة لتصنيف هذا الفعل كفساد. “وبناءً على المعطيات المتاحة حالياً، لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية.”

ووصف عالم السياسة لودوفيك إيبرغ المشهد بأنه ” أظهر بوضوح من يملك القوة ومن هو في موقع الخضوع”، محذّراً من تداعياته بعيدة المدى. وأضاف: “اللعب بهذه الأوراق يطرح تساؤلات جوهرية حول الديمقراطية. فهؤلاء لا يمثلون سويسرا رسمياً ولا يحملون تفويضاً انتخابياً، ومع ذلك ناقشوا تنازلات ستؤثر على مسار المفاوضات لاحقاً. وسيكون من الصعب على الوزير غي بارومولان والوزيرة كارين كيلر-سوتر التراجع عنها مستقبلاً.”

الحكومة الأمريكية تقاطع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) في البرازيل. لكن، وبينما يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيّر المناخ بأنه ‘خدعة’، يرى آخرون في الولايات المتحدة الأمر بشكل مختلف، وقد سافروا إلى مدينة بيليم.

بينما اجتمعت قيادات من أكثر من 190 بلداً في مدينة بيليم البرازيلية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30)، كان الغائب الأبرز هو الولايات المتحدة. وقد وصفت قناة قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية المؤتمر بأنه “محاولة لإحياء جهود حماية المناخ وخفض الانبعاثات من الفحم والنفط والغاز. لكن أحد اللاعبين الأساسيين غائب: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.”

وكان ترامب قد وصف تغير المناخ في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر بأنه “أكبر خدعة “. وفي يناير، وقّع في أول يوم له بعد عودته للرئاسة أمراً تنفيذياً بسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.

وكتبت صحيفة بليك —: “ترامب هو الغائب الكبير عن قمة كوب 30، لكنه سيظل يؤثر على سير المفاوضات”. وأضافت أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وضع المجتمع الدولي في موقف حرج، وأصبح الفريق المدافع عن المناخ يترقبون صدور “إشارة واضحة ضد ترامب”.

لكن الصحيفة أوضحت أيضاً أن الولايات المتحدة “منقسمة داخلياً” في موقفها من المناخ، حيث يشارك أكثر من مئة ممثل عن ولايات ومدن أمريكية في المؤتمر تعبيراً عن رفضهم لسياسة ترامب.

وقال حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إنه جاء ليُظهر أن ولايته “تقود الطريق في الابتكار الأخضر”. وأضاف، وفقاً لموقع واتسون: “ترامب حالة ظرفية، وآمل أن يتذكر العالم ذلك.”

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن وجود ممثلي الولايات لا يعوض غياب وفد رسمي أمريكي، “لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن العديد من الولايات الفدرالية تسلك نهجاً مختلفاً عن إدارة ترامب في قضايا المناخ.”

