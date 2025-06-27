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「推特杀人魔」伏法 日本时隔近3年再度执行死刑

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（法新社东京27日电） 日本2017年发生震惊社会的9死命案，此案的被告白石隆浩5年前被东京地方法院一审判处死刑，他在今天伏法。

这是东京秋叶原随机杀人案的死囚加藤智大2022年7月伏法后，日本政府再度执行死刑，也是石破政府去年上任以来第一次执行死刑。

2017年10月，神奈川县座间市一处公寓内发现9具男女遗体，检方认为白石隆浩透过社群网站推特（Twitter）约出被害人，在座间市的住处加以性侵、夺取现金并杀害，依强盗杀人等罪起诉白石。

受害者年龄介于15岁到26岁，其中包含高中生与大学生，当时白石透过社群网站寻找想死的年轻人，并把这些人约到自己的公寓，2017年8月起仅仅两个月就杀害8女1男。

东京地方法院2020年12月一审判处白石死刑。白石事后撤回上诉，2021年1月受理上诉期间截止后，白石死刑定谳。他今天上午在东京拘留所伏法。

这一连串骇人的命案之所以曝光，是因为警方当时在调查一名23岁女子失踪案，这名失踪女子据报曾发布推文表示欲寻短，而她的家人登入她的推特帐号，使警方循线找到白石的住家，并查获9具被分尸的遗体。

截至2023年12月，日本约有107名死刑犯等待执刑，日本政府法务省告诉法新社，所有死刑皆以绞刑方式执行。

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