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上月创全球5月有纪录以来第2热 全球升温续成新常态

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（法新社布鲁塞尔11日电） 欧洲联盟气候监测机构今天表示，2025年5月创全球有纪录以来第2热的5月，无论是陆地或海洋皆如此，全球升温持续成为新常态。

欧盟哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service ，C3S）在月度报告中表示，今年5月是地球有纪录以来第2热的5月，仅次于2024年5月，同时北半球3至5月也创下有纪录以来第2热的春季。

5月全球地表温度平均较1850至1900年工业化前期高出摄氏1.4度。

5月中止连续异常高温的纪录，在此前22个月中有21个月平均温度比工业化前期高了摄氏1.5度。不过，科学家表示，这次的中断不太可能持续。

哥白尼气候变化服务主任布诺坦普（Carlo Buontempo）指出：「虽然这可能给地球带来短暂的喘息，但我们预期摄氏1.5度的门槛将于不久后再次被突破，因为气候系统持续升温。」

根据报告，上月全球海洋表面温度来到摄氏20.79度，仅次于2024年5月，部分地区甚至出现前所未见的高温。

报告中指出：「北大西洋东北部大片海域发生海洋热浪，海水表面温度创下历史新高。地中海地区大部分海域也远高于平均水准。」

海洋占地球表面积70%，在调节地球气候方面扮演关键角色。受气候变迁影响，海水表面温度升高，造成飓风和风暴威力日增，带来更严重的破坏和洪灾。

报告中也指出，欧洲部分地区「经历了1979年以来最干旱的5月，降雨和土壤湿度都创下最低纪录」。

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