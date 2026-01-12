不满川普武力并吞威胁 丹麦总理誓言捍卫格陵兰

（法新社哥本哈根11日电） 在美国总统川普再度提及可能动用武力夺取格陵兰后，丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，丹麦与美国因格陵兰引发的外交角力正面临「决定性时刻」。 在华府12日举行聚焦全球争夺关键原物料的会议之前，丹麦总理佛瑞德里克森表示：「格陵兰问题已形成冲突。」 她在与丹麦其他政党领袖辩论时表示：「这是个决定性时刻。」她并指出，此事所牵涉的利害关系，已超越格陵兰未来本身的问题。 佛瑞德里克森在脸书（Facebook）发文表示：「我们随时准备好在必要时捍卫我们的价值，包括北极地区。我们相信国际法，也相信人民自决的权利。」

德国和瑞典表态支持丹麦，反对川普对这块丹麦自治领土提出的最新主张。 瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）谴责美国的「威胁性言论」。此前川普再度表示，无论对方是否同意，华府都「将对格陵兰岛采取行动」。

他在瑞典萨伦（Salen）举行的国防会议上表示：「瑞典、北欧国家、波罗的海国家以及数个欧洲大国，都与我们的丹麦朋友站在同一阵线。」该场会议也有负责北大西洋公约组织（NATO）事务的美军将领出席。

克里斯特森表示，美国若接管矿产资源丰富的格陵兰，「将违反国际法，且可能鼓动其他国家采取同样的行动」。