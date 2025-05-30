与川普关系生变？马斯克黯然卸下政府职务

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（法新社华盛顿29日电） 亿万富翁马斯克（Elon Musk）曾将自己替美国总统川普所做的工作，比喻为一个有着2500年历史的宗教，然而最终，这份工作只维持了动荡的4个月。

全球首富马斯克昨天与世界最有权势的领导人川普分道扬镳，宣布卸下政府相关职务，时机点正值他对自己推动削减开支的角色日益失望。

南非出生的马斯克对政府效率部在试图削减联邦官僚体制的过程中遭遇阻碍，感到愈来愈沮丧。

这位右翼科技大亨过去曾经常出现在川普身旁，身穿这位共和党籍总统标志性的T恤与棒球帽，但他其实早已逐步退居幕后，转而专注于自家的太空探索科技公司（Space X）与电动车特斯拉（Tesla）事业。

而在这段美国政治史上最不寻常、备受批评的实验之一走向终点时，白宫几乎并未对此多加着墨。

川普本人保持沉默。白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）今天则告诉媒体：「我们感谢他的付出。」

53岁的马斯克在川普政府内部崛起的速度，就如同他旗下Space X火箭升空般迅速。他曾是川普2024年总统选战的最大金主，自那时起便成为川普的亲信，打破了两个如此自负之人永远合不来的预言。

然而，不擅社交的马斯克难以掌握美国政治的现实面。

华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）的卡玛克（Elaine Kamarck）告诉法新社，真正的裂痕「始于3月中旬，当时在椭圆形办公室和内阁会议室举行了几场会议，当时马斯克与人爆发争执」。