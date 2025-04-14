与马斯克口水战 纳瓦洛：我与他之间没事

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普关税政策引发全球股灾，主导政府瘦身的科技大亨马斯克痛批贸易顾问纳瓦洛「笨蛋」，出现炮口对内情况。但纳瓦洛今天坚称，他与马斯克之间「没事」。

法新社报导，马斯克（Elon Musk）与纳瓦洛（Peter Navarro）上周为特斯拉（Tesla）汽车所用零件是否为美国制而争吵，马斯克在自家社群平台X上贴文称纳瓦洛「真是个笨蛋」、「比一袋砖头还蠢」。

纳瓦洛今天告诉美国国家广播公司（NBC）说：「我还被骂过更难听的。我跟伊隆（马斯克名字）没事的。」

纳瓦洛说：「伊隆和他的团队在防止浪费、舞弊和滥权方面做得非常好。这对美国做出巨大贡献。」还说马斯克透过政府效率部（DOGE）大力撙节成本。

川普宣布对等关税后，马斯克主张美国和欧洲之间建立一个自由贸易区。纳瓦洛便把矛头指向马斯克的电动车大厂特斯拉。

纳瓦洛说，特斯拉顶多就是把亚洲工厂的电池、马达等零部件加以组装。川普这波贸易战正是想让这类制造业回流美国。

身为特斯拉执行长的马斯克反驳，援引研究称「特斯拉是最符合『美国制造』的汽车」，还酸纳瓦洛「应该去问问他自己虚构的专家瓦拉（Ron Vara）」。

瓦拉是纳瓦洛在一系列着作和一份政策备忘录中所创出的虚拟专家，是他将自己名字字母变更排序而来。

白宫新闻秘书李威特上周试着淡化两人口水战，说「男生就是这样，就由他们去吧」。（译者：纪锦玲）