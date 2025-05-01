世界最高龄人瑞 116岁巴西修女辞世

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（法新社巴西利亚30日电） 巴西南部城市快乐港（Porto Alegre）德雷莎修女会之家（Congregation of Teresian Sisters）表示，世界最高龄人瑞、修女鲁卡斯今天辞世，享寿116岁。

鲁卡斯（Inah Canabarro Lucas）生前住在德雷莎修女会之家，德雷莎修女会之家在声明中说，感谢鲁卡斯一生的「奉献和虔诚」。

根据美国老年学研究组织（US Gerontological Research Group）和国际人瑞认证组织「长寿探索」（Longeviquest）说法，日本116岁奶奶糸冈富子去年底过世后，鲁卡斯成为世界最高龄人瑞。

根据这两个组织的资料，英国115岁人瑞卡特汉姆（Ethel Caterham）如今接棒，成为全球最年长的人。卡特汉姆住在英格兰莎丽郡（Surrey）。

「长寿探索」说，鲁卡斯将长寿归功于天主，她110岁生日时曾获得罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）的祝福。教宗方济各4月21日安息主怀，享寿88岁。

美国老年学研究组织主任杨恩（Robert Young）1月曾告诉法新社，鲁卡斯自称出生日期是1908年5月27日，但根据纪录，她的出生日期是1908年6月8日。