此内容发布于2018年11月26日 下午12:00 最后更新 - 2018年11月26日 -12:00

自2017年11月以来，瑞士爱彼迎Airbnb收到了来自50多个国家游客的预订单。

(Keystone)

根据民宿平台Airbnb的统计，使用瑞士Airbnb预定住宿的人次在过去三年里增加了两倍，现已达到90多万人次。



Airbnb发布的《2018年度瑞士旅游报告》显示，瑞士农村地区民宿短期租住的渗透率在加大，并成为该平台业务增长的驱动力。瑞士通讯社Keystone-SDA指出，过去12个月里，游客对于阿尔卑斯山区热门景点的需求是城市的两倍。在瑞士Airbnb上预订比例增幅最大的度假胜地当属翁特辛(Unterseen)、克莱恩·蒙塔纳(Crans-Montana)和施库尔(Scuol)。



+爱彼迎Airbnb在瑞士逐渐走向正规化

报告显示，使用该平台订房的客人平均年龄为38岁。瑞士游客“组团”出行的平均人数为2.4人，而他们在瑞士国内预订爱彼迎的平均时长为3.4个夜晚。

瑞士客人居多

来自瑞士本地的订房客人最多，总计高达近20万人次。其次是来自美国的游客，来自邻国法国的游客则位居第三。Airbnb表示，与传统酒店相比，这些闲置住房的屋主主要以私人个体为主。他们乐意把自己的住宅短期出租给因商务和休闲出行的来客。



瑞士民宿屋主的平均年龄为44岁。相比男性，女性户主在该平台上提供短期待租住房的人数比例略高(55％的主人是女性)。



目前，Airbnb在全瑞士共有35800间业已登记的待租房屋。



访客税收机制的引入



Airbnb现已同意向数个地区的过夜住宿客人收取税费。该公司已与巴塞尔城市半州、巴塞尔乡村半州、楚格州和苏黎世州达成协议。Airbnb首先会在网上收费手续中征收相应的税费，然后转交给相关部门。



该公司亦于今年5月加入了苏黎世旅游协会，它已在全球范围内，与多个城市和地区签订了约400项此类协议。



Keystone-SDA/ds

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