严打校园反以色列抗议 卢比欧取消300多人美签

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（法新社盖亚那首都乔治城27日电） 美国打击国内大学校园内反以色列抗议活动日益严厉，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，他已取消300多名「疯子」签证。

卢比欧被问到300件签证被取消的报导时回答：「目前可能已超过300件。我们每天都在注销。」

他在南美国家盖亚那访问时告诉记者：「每当我发现这种疯子，我就取消他们的签证。」

自美国总统川普1月20日重新掌权以来，卢比欧即对校园内因加萨战事而反以色列的带头抗议学生严厉打压。

最受瞩目的是哈里尔（Mahmoud Khalil）事件，他在纽约哥伦比亚大学（Columbia University）率众抗议。尽管哈里尔是美国永久居民，本月稍早仍被逮捕并送往路易斯安那州等待驱逐出境。

卢比欧也被问到另一起新案例，即在麻萨诸塞州塔弗兹大学（Tufts University）就读的土耳其博士生奥兹图克（Rumeysa Ozturk）遭到移民当局逮捕。奥兹图克曾在校园报撰文要求校方承认巴勒斯坦人遭受「种族灭绝」。

川普政府先前表示，美国宪法保护言论自由不适用非美公民，并指控激进主义学生对犹太学生造成危险氛围。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）