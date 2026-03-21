中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎20日电） 美国总统川普今天表示正考虑「逐步结束」对伊朗的军事行动，但他排除与伊朗达成停火协议的可能性。

以下是中东战争的最新发展。

●美以动向

川普今天表示，他正考虑「逐步结束」对伊朗的军事行动，并说荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）将需要由其他使用这条重要航道的国家「守卫与维安」。但他排除与伊朗达成停火协议的可能性。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我们非常接近达成我们的目标，我们考虑逐步结束在中东针对伊朗恐怖政权的伟大军事行动。」

美国财政部暂时解除对已装船的伊朗石油制裁措施，允许这些石油交付和销售，有效期至4月19日。华府先前采取类似行动，放宽已在海上的俄罗斯石油制裁措施。

伊朗实际上已封锁荷莫兹海峡，华府寻求遏阻此事造成全球石油供应短缺。不过伊朗稍早在美国财政部长预告会暂时解除制裁后表示，伊朗「没有剩余原油」可供国际市场。

有报导指出川普政府考虑占领或封锁哈格岛（Kharg Island）后，白宫表示，美国随时可以「摧毁」这个伊朗石油出口枢纽。

美国媒体报导，美国将增派陆战队至中东，可能预示地面行动即将展开。

「华尔街日报」报导说，华府从加州两个单位调派2200至2500名陆战队员。美国有线电视新闻网（CNN）同时报导说，数千名陆战队员和海军官兵预计派赴中东。两家媒体均是引述不具名美国官员说法。

以色列军方表示，他们在当地时间21日清晨对黎巴嫩首都贝鲁特发动一波空袭，目标锁定获伊朗支持的武装组织真主党（Hezbollah），并曾呼吁多个地区居民撤离。黎巴嫩官方媒体稍早报导，以色列空袭南部城镇一处住宅，造成1人死亡、两人受伤。

以色列军方说，他们在当地时间21日清晨也对伊朗德黑兰的「政权目标」发动空袭。以军稍早说在6小时内至少3次发现有飞弹从伊朗射向以色列领土。

●伊朗动向

伊朗新任最高领袖穆吉塔巴・哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）表示，伊朗和区域盟军「绝非」战争期间攻击阿曼和土耳其的幕后黑手，而是归咎于「犹太复国主义敌人的欺骗行动」，他是指以色列。

穆吉塔巴・哈米尼在波斯新年诺露兹节（Nowruz）书面讯息中表示，伊朗的敌人在这场战争中遭到击败。他说：「此刻，由于我们同胞之间形成了特殊的团结…敌人已被击败。」他自接班以来尚未公开露面。

法新社记者报导在伊朗德黑兰听见数起爆炸声，而以色列特拉维夫（Tel Aviv）与耶路撒冷（Jerusalem）今晚响起空袭警报。以色列警方表示正在调查特拉维夫周边爆炸冲击点。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）在日本共同社当地时间21日刊登的访问中说，伊朗愿意协助日本船只通过荷莫兹海峡。

阿拉奇在20日电话访问中否认关闭这条航道，强调只有攻击伊朗的国家会面临限制，其余国家则可获协助。他还说，伊朗准备好确保日本船只安全通行。

「华尔街日报」今天引述多名美国官员说法报导，伊朗近来朝印度洋狄耶戈加西亚岛（Diego Garcia）的美英联合军事基地发射两枚弹道飞弹。

据报两枚飞弹均未击中目标，基地距离伊朗领土约4000公里，此举显示伊朗拥有的飞弹射程比先前认为更远。法新社寻求置评，美国五角大厦婉拒。

●其他国家及组织

英国政府表示，英国已授权美国使用英国军事基地，打击威胁荷莫兹海峡航道的伊朗目标。

沙乌地阿拉伯国防部表示，他们深夜在沙乌地东部地区拦截数十架无人机。

邻国科威特军方说，他们在当地时间21日动用防空系统应对飞弹与无人机袭击。

科威特国家媒体引述国家石油公司说法报导，无人机袭击米纳阿玛迪（Mina Al-Ahmadi）炼油厂造成火灾，但未传出伤亡。

北大西洋公约组织（NATO）表示，北约驻伊拉克安全顾问团人员已全面撤到欧洲。