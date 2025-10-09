中俄出席北韩建党80周年阅兵 学者：三方联盟具象化

（法新社首尔9日电） 北韩明天将迎来执政劳动党建党80周年，预计将举行盛大的阅兵，展示其最新先进武器，同时接待来自中国与俄罗斯高层代表。学者指出，这场盛典将是中俄北韩战略轴心巩固的体现。

这场庆典活动筹备工作高度保密。南韩军方表示，北韩可能会在夜间举行阅兵。

此次活动正值北韩领导人金正恩因乌克兰战争而底气更足之际。他在向俄罗斯派遣上万名北韩士兵协助作战后，获得了来自莫斯科的关键支持。

上个月，中国国家主席习近平在北京主持盛大阅兵仪式，金正恩与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）共同出席。

中国总理李强将率领中国代表团出席北韩劳动党建党80周年庆典，而俄国前总统、蒲亭亲密盟友麦维德夫（Dmitry Medvedev）也将现身平壤。

哈佛大学亚洲中心（Harvard University Asia Center）访问学者李成贤（Seong-Hyon Lee，音译）对法新社表示，这场盛会将是一场「具体展现中俄北韩战略联盟巩固的盛典」。

李成贤指出：「从战略层面来看，金正恩正展现自己作为合作伙伴的价值。透过展示先进武器与强大的军力，他向北京与莫斯科传达：『我不是附庸国，而是有价值且有能力的盟友』」。

分析人士预测，北韩这次阅兵可能会展示一款新式固体燃料洲际弹道飞弹（ICBM），能将美国本土纳入射程范围，同时还可能展示新型无人机与极音速（hypersonic）武器，旨在威慑美军。

奥斯陆大学（University of Oslo）朝鲜研究教授狄宏诺夫（Vladimir Tikhonov）表示：「据信乌克兰战争让平壤看到了『无人机革命』在现代战争中的重要性，他们现在正全力追赶，推测得到了俄罗斯的协助。」

国际战略研究所（IISS）研究员邓普西（Joseph Dempsey）指出，北韩最近在国防展上公布的图片「为即将到来的阅兵提供了不错的预告」。

他说，照片中出现的一套新系统似乎与俄罗斯的「铠甲」（Pantsir）防空系统相似，但是安装在北韩自行研制的履带车上─「考量到平壤与莫斯科间日益加深的军事联系，这可能非常值得注意」。

平壤的庆祝活动正值首尔表示「不能排除」北韩与美国可能在今年于南韩举行的亚太经合会（APEC）峰会期间举行会晤之际。

川普在8月曾表示希望能再次与金正恩会面，可能就在今年；而平壤则回应称，金正恩对川普仍「怀有美好回忆」，并愿在华盛顿放弃要求北韩弃核的前提下重启对话。

金正恩本周表示，北韩与俄罗斯的同盟关系「将在未来持续不变地向前发展」。

李成贤指出，即将举行的阅兵式是平壤向川普发出的讯息：「过去那套处理北韩问题的模式已经失效」。

他说，透过「在中国与俄罗斯高层官员面前展示最强大的武器」，金正恩正在宣告：「你们将北韩问题外包给北京的策略，已经走到尽头」。