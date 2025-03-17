中共公布刺激消费行动计画 全面扩大内需

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（法新社北京16日电） 中共中央办公厅、中国国务院办公厅今天发布「提振消费专项行动方案」，宣示「全方位扩大国内需求」，以协助北京克服持续低迷的消费需求并实现其雄心勃勃的增长目标。

新华社报导，这项「提振消费专项行动方案」内含8大项，依序为城乡居民增收促进、消费能力保障支持、服务消费提质惠民、大宗消费更新升级、消费品质提升、消费环境改善提升、限制措施清理优化等7项行动及完善支持政策等。方案旨在透过强化就业支持，以促进薪资合理增长，并应对经济状况。

8大项又可分为30个细项，其中居首位者为「促进薪资性收入合理增长」。其中包括实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计画；结合形势变化加大就业支持力度，促进重点群体就业；健全最低工资标准调整机制，科学合理提高最低工资标准等。

其次为「拓宽财产性收入管道」。首要即为「多措并举稳住股市」，并加强「战略性力量储备」和「稳市机制」建设，加快打通全国社会保障基金、基本养老保险基金等中长期资金入市堵点，依法严厉打击资本市场财务造假和上市公司股东违规减持等行为。

这项方案还宣示，将「加大生育养育保障力度」，包括研究建立育儿补贴制度；指导有条件的地方将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。

方案并提到，要「促进生活服务消费」、「扩大文体旅游消费」、「推动冰雪消费」、「发展入境消费」、「稳步推进服务业扩大开放」等细项。