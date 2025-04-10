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中国吁联手共抗美国关税战 澳洲国防部长泼冷水

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（法新社雪梨10日电） 中国面对美国祭出125%高关税，正在寻找伙伴协助减轻关税影响时，澳洲今天拒绝北京「携手」捍卫贸易的呼吁。

法新社报导，中国驻澳洲大使肖千在「雪梨晨锋报」（Sydney Morning Herald）发表专栏文章，敦促澳洲和其他贸易伙伴「共同因应世界的变化」。

肖千写道：「新形势下，中国准备好与澳洲携手合作。」

但对于坎培拉和北京为「共同目标」团结合作的提议，澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）很快就泼了冷水。

马勒斯对澳洲九号电视台（Nine News）表示：「我们不会与中国结盟，这事不会发生。」

「我不认为我们会与中国携手合作。」

「明确的说，我们不希望看到美国和中国之间发生贸易战，但我们聚焦于实际上实现澳洲贸易多元化。」

澳洲是美国在亚太地区最坚定的安全盟友之一，这个地区正在因应中国日益增强的军事、经济和外交实力。但中国也是澳洲最大的贸易伙伴。

美国总统川普今天突然暂停对大多数国家的最高关税，承认这些关税让市场感到紧张，但同时加剧不断升级的美中贸易战。

川普表示，由于「缺乏尊重」，他将对中国的关税提高至125%。

美国对澳洲课徵10%的关税则维持不变。（译者：纪锦玲）

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