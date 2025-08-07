The Swiss voice in the world since 1935

中国大使馆搬迁波澜再起　英要求说明新馆遭删减细节

（法新社伦敦6日电） 中国在伦敦兴建新大使馆的计画先前已引发当地居民与人权倡议人士关切，如今波澜再起。英国政府今天要求中国说明其提交的新伦敦大使馆计画中部分经过删减的内容。

中国近年来积极寻求将其大使馆自马里波恩区（Marylebone）迁至伦敦塔（Tower of London）附近一处占地广阔的历史建筑群。 若计画顺利执行完成，中国新伦敦大使馆将成为英国境内规模最大的外国大使馆园区。此案适逢英国工党政府寻求重整与北京长期紧张的关系之际，格外受到关注。 英国副首相兼城镇升级与房屋社区大臣芮纳（Angela Rayner）今天致函代表中国政府的房地产规画顾问公司DP9，要求提供在公共听证会期间提交的部分文件的详细资讯。 芮纳特别要求提供计画中因安全理由而被「涂灰」或「删减」的内容细节。英国媒体揭露，中方提出的设计图上有两栋建物几乎遭全面「涂灰」删节处理，分别是「文化交流大楼」和「使馆之家」。 这封信件由「对华政策跨国议会联盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）创办人兼执行董事裴伦德（Luke de Pulford ）在网路上公开，他是信件的副本收件人之一。 英国政府限期中国在20日以前回覆。

中国政府2018年买下位于东伦敦塔村（Tower Hamlets）、可俯瞰中世纪城堡「伦敦塔」的英国皇家铸币厂（Royal Mint Court）旧址及其周边超过2万平方公尺大片土地，以打造「英国境内规模最大外国使馆」。

塔村市议会（Tower Hamlets Council）于2022年曾一致否决中国的使馆兴建计画。2024年7月，北京再次提交申请，几乎未作任何修改。

