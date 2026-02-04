中国记者刘虎撰文揭官员涉贪被捕 无国界记者组织谴责

afp_tickers

3 分钟

（法新社北京3日电） 中国知名调查记者刘虎在发表一篇指控地方官员贪腐的文章后遭到拘留，无国界记者组织今天发表声明谴责，表示任何胆敢调查中国政权弊端的人，都会迅速遭到当局迫害。

10多年前，刘虎因揭发中国共产党与政府高层的贪腐行为而广为人知。

成都警方昨天晚间表示，两名男子分别为50岁的刘姓男子与34岁的巫姓男子，因涉嫌「诬告陷害罪」与「非法经营罪」立案调查。警方声明指出，他们已被采取「刑事强制措施」，这是中国用来指称拘留的委婉说法。

虽然警方仅公布姓氏，多家中国媒体与无国界记者组织（Reporters Without Borders）确认，这两人分别是刘虎与另一名记者巫英蛟。

无国界记者组织驻台北倡议经理白奥兰（Aleksandra Bielakowska）在给法新社的声明中表示：「此案凸显了中国对独立报导的环境已变得何等严苛且充满敌意。」

她补充说：「任何胆敢调查中国政权弊端的人，都会迅速遭到当局迫害。」

刘虎与巫英蛟最近在网路上刊登一篇文章，指控四川省蒲江县委书记蒲发友与其他县府官员贪腐。这篇题为「曾逼死教授的四川县委书记，如今又把招商企业逼向破产」的文章，已在与刘虎有关的微信公众号上消失。

刘虎曾于2013年因涉嫌诽谤被逮捕，但相关指控随后遭撤销。

根据无国界记者组织，在180个国家中，中国在新闻自由指数（Press Freedom Index）排名第178名，也是当今全球关押记者人数最多的国家。

白奥兰说：「在习近平领导下，对资讯的管控已收紧到近乎极权的程度，独立记者被视为对国家的威胁。」