中国间谍疑云 德逮捕3人英起诉2人

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（法新社柏林22日电） 西方国家对中国积极从事间谍活动的疑虑加深，德国与英国今天双双对涉嫌向中国传送秘密情资的可疑间谍展开行动。

德国检方在声明中说，调查人员在西部逮捕3名涉嫌提供海事科技情资的德国人。这3人是Herwig F、Ina F.及Thomas R.，被控参与中国国家机构资助的情资搜集计画，以及非法向中国出口雷射器。

根据中国官媒新华社刊出的大使馆声明，中国驻柏林大使馆「坚决」否认这些指控，并且呼吁德方停止利用间谍指控对中国形象进行政治操弄以及诋毁中国。

此外，英国有两名男子被控在2021年至去年间向中国移交「文章、笔记、文件或资料」。警方称这两名男子是32岁的贝瑞（Christopher Berry）和29岁的凯希（Christopher Cash），而凯希曾在英国国会担任研究员。

这两名英国人被控违反1911年政府机密法（Official Secrets Act），26日将在伦敦法院出庭。

西方国家近来一再警告中国情报部门锁定先进技术。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）警告说，「中国间谍活动对商业、工业和科学构成重大威胁」，「当前案件牵涉的领域尤其敏感，是来自德国可用于军事目的的创新技术」。

美国、英国和纽西兰3月曾先后指控，北京当局支持的网路团体幕后操刀下，针对议员和重要民主机构发动一连串攻击。中国则是愤怒否认相关指控。