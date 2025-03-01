中国2024年碳强度仅降3.4% 未达到官方目标

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（法新社北京28日电） 今天公布的官方资料显示，世界第二大经济体中国去年未能实现关键的碳强度气候目标，碳排量略增。尽管中国去年新增的再生能源量创下纪录，但煤炭仍占主导地位。

中国国家统计局公布，2024年中国的碳强度仅下降3.4%，未达官方设定的减少3.9%目标。碳强度是计算每单位国内生产毛额（GDP）的二氧化碳排放量。

分析家指出，这意味碳排居全球国家之冠的中国在巴黎气候协定（Paris Agreement）下所做的一项重要承诺进度落后。这也代表中国远远达不到自身所设定2020至2025年碳排减少18%的目标。

资料显示，中国去年碳排量仍较2023年略增，不过已远低于之前的增幅。专家揣测，中国原本设定2030年碳排触顶的目标或许能提前达成。

然而，能源与清洁空气研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA）首席分析师糜伟（Lauri Myllyvirta）指出，资料显示，中国要实现最晚在2030年让碳强度较2005年水准减少65%的承诺，仍将「极其困难」。

他表示，即使预期中国今年表现乐观，但若要实现关键的巴黎气候协定目标，从明年起至2030年其二氧化碳强度须下降22%。「这对中国履行协定的承诺来说，是一项重大考验。」