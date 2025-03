中国2024年碳强度仅降3.4% 未达到官方目标

(法新社北京28日电) 今天公布的官方资料显示,世界第二大经济体中国去年未能实现关键的碳强度气候目标,碳排量略增。尽管中国去年新增的再生能源量创下纪录,但煤炭仍占主导地位。

中国国家统计局公布,2024年中国的碳强度仅下降3.4%,未达官方设定的减少3.9%目标。碳强度是计算每单位国内生产毛额(GDP)的二氧化碳排放量。

分析家指出,这意味碳排居全球国家之冠的中国在巴黎气候协定(Paris Agreement)下所做的一项重要承诺进度落后。这也代表中国远远达不到自身所设定2020至2025年碳排减少18%的目标。

资料显示,中国去年碳排量仍较2023年略增,不过已远低于之前的增幅。专家揣测,中国原本设定2030年碳排触顶的目标或许能提前达成。

然而,能源与清洁空气研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air,CREA)首席分析师糜伟(Lauri Myllyvirta)指出,资料显示,中国要实现最晚在2030年让碳强度较2005年水准减少65%的承诺,仍将「极其困难」。

他表示,即使预期中国今年表现乐观,但若要实现关键的巴黎气候协定目标,从明年起至2030年其二氧化碳强度须下降22%。「这对中国履行协定的承诺来说,是一项重大考验。」