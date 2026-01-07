中情局干员艾姆斯 为苏联当间谍卒于狱中

（法新社华盛顿6日电） 美国当局表示，中央情报局干员艾姆斯（Aldrich Ames）昨天于狱中去世。艾姆斯因出售机密予苏联，导致10多名双重间谍丧命而被判终身监禁。

联邦监狱管理局表示他享寿84岁。

艾姆斯曾在中央情报局（CIA）担任反情报分析员长达31年，他和妻子罗沙里欧（Rosario），因在1985年至1993年间向苏联出售情报而遭定罪。他们提供的情报造成秘密任务泄漏与人员伤亡，两人则从中获利超过250万美元。

艾姆斯曾是中情局反情报小组苏联分部负责人，他向克里姆林宫提供数十名为美国从事间谍活动的俄罗斯人名单。

联邦检察官表示，艾姆斯为苏联从事间谍活动，并在苏联解体后持续向俄罗斯出售情报，直至1994年被揭发。

这对夫妇当时生活奢靡引起外界怀疑，他们在瑞士银行帐户里有现金，开着捷豹（Jaguar）名车，每年信用卡帐单高达5万美元。

由于依赖艾姆斯提供的不实情报，中情局多次向美国总统雷根（Ronald Reagan）、老布希（George H.W.Bush），以及其他高级官员错报苏联军事能力和其他战略细节。

艾姆斯的起诉恶化美苏之间的紧张关系，与此同时，苏联前总统戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的「改革」（perestroika）运动，正逐渐为叶尔钦（Boris Yeltsin）领导的「开放」（glasnost）政策所取代。俄罗斯在后苏联时期的首任领导人叶尔钦，对西方采取开放态度。

时任中情局局长伍尔西（James Woolsey）因艾姆斯案辞职。他先前拒绝因此解雇或将同僚降职。伍尔西继任者是比利时出生的道奇（John Deutch），他上台后全面改革中情局，导致多人被捕与起诉。

时任美国总统克林顿（Bill Clinton）称艾姆斯案「非常严重」，暗示美俄关系可能因此受损，克里姆林宫方面则淡化此事，俄罗斯1名外交官甚至称美国人「情绪过于激动」。

俄罗斯拒绝召回被指与此案有关的高级外交官李森科（Alexander Lysenko），不过白宫最终将李森科驱逐出境。（编译：屈享平）