义大利将制定法律架构 为重返核能奠定基础

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（法新社米兰21日电） 义大利今天宣布，将在数周内为国内兴建近40年来首座核电厂制定法律架构。

企业暨义大利制造部（Ministry of Enterprises and Made in Italy）部长乌索（Adolfo Urso）表示：「我们将在年底前制定法律架构，确保新的第三代和第四代核电厂能在义大利设置。」

乌索在米兰（Milan）一场商业会议的场边说道：「我们不想从其他国家进口核反应炉，我们想要使用义大利的技术和科学在国内建造，并将它们出口到其他国家。」

他表示，他打算提出一个可以建造此类反应炉的「工业实体」。

车诺比事件发生后，义大利于1987年11月经公民投票决定放弃核能。

2011年6月，也就是日本福岛核灾发生3个月后，约94%的义大利人在时任总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）政府发起的另一场公投中，投票反对重返核能。

但自俄乌战争以来，能源安全成为一项重大议题，因为义大利被迫放弃对俄罗斯天然气的依赖。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）领导的极右派政府也认为，核能对于减少温室气体排放、在2050年底前达成净零的目标非常重要。

核能在欧盟长期以来一直是个禁忌话题，但作为与再生能源并肩的脱碳手段，核能已受益于更包容的立法。

欧洲议会（European Parliament）和欧盟成员国今年2月同意将整个核能产业列入「战略技术」清单。

乌索表示，使用核能有助于降低义大利的能源成本；他说：「与欧洲竞争对手相比，义大利的能源成本太过昂贵。」

乌索提到：「核能是这个国家发明的，必须再次成为『义大利制造』品牌的骄傲。」

乌索言下指的是义大利裔美籍物理学家费米（Enrico Fermi），他是1938年诺贝尔物理学奖得主，以制造出第一个核反应炉闻名。