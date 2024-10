义大利将制定法律架构 为重返核能奠定基础

(法新社米兰21日电) 义大利今天宣布,将在数周内为国内兴建近40年来首座核电厂制定法律架构。

企业暨义大利制造部(Ministry of Enterprises and Made in Italy)部长乌索(Adolfo Urso)表示:「我们将在年底前制定法律架构,确保新的第三代和第四代核电厂能在义大利设置。」

乌索在米兰(Milan)一场商业会议的场边说道:「我们不想从其他国家进口核反应炉,我们想要使用义大利的技术和科学在国内建造,并将它们出口到其他国家。」

他表示,他打算提出一个可以建造此类反应炉的「工业实体」。

车诺比事件发生后,义大利于1987年11月经公民投票决定放弃核能。

2011年6月,也就是日本福岛核灾发生3个月后,约94%的义大利人在时任总理贝鲁斯柯尼(Silvio Berlusconi)政府发起的另一场公投中,投票反对重返核能。

但自俄乌战争以来,能源安全成为一项重大议题,因为义大利被迫放弃对俄罗斯天然气的依赖。

义大利总理梅洛尼(Giorgia Meloni)领导的极右派政府也认为,核能对于减少温室气体排放、在2050年底前达成净零的目标非常重要。

核能在欧盟长期以来一直是个禁忌话题,但作为与再生能源并肩的脱碳手段,核能已受益于更包容的立法。

欧洲议会(European Parliament)和欧盟成员国今年2月同意将整个核能产业列入「战略技术」清单。

乌索表示,使用核能有助于降低义大利的能源成本;他说:「与欧洲竞争对手相比,义大利的能源成本太过昂贵。」

乌索提到:「核能是这个国家发明的,必须再次成为『义大利制造』品牌的骄傲。」

乌索言下指的是义大利裔美籍物理学家费米(Enrico Fermi),他是1938年诺贝尔物理学奖得主,以制造出第一个核反应炉闻名。