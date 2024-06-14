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义大利试图淡化G7堕胎声明 遭美法反对

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（法新社义大利巴里13日电） 义大利据信 试图淡化七大工业国集团（G7）领导人关于堕胎的声明，删除提及「安全合法」堕胎的措辞，今天遭到美国和法国反对。 外交消息人士表示，义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）一直试图要修改去年日本G7峰会声明中的措辞，激怒G7其他国家。义大利今年担任G7轮值主席国。

一位不愿透露姓名的美国政府官员今天表示，美国总统拜登「强烈认为，有关妇女健康和生育权利，我们至少必须采用在广岛所使用的措辞」。广岛是上次G7领导人举行峰会的地方。

这名官员说：「公报将重申在广岛所作的承诺。」

随后，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）对义大利在堕胎议题上的立场表示遗憾。

当一名义大利记者问及此争议时，马克宏指出法国国会今年稍早投票通过将堕胎权纳入宪法保障。

梅洛尼办公室否认最终峰会声明草案中移除了堕胎权，并表示正在与英国、加拿大、法国、德国、日本和美国协商。

一名消息人士昨天告诉法新社，自2021年以来，G7领导人的声明中「一直提到『安全渠道』」，但梅洛尼不希望提及这样的内容。

这名消息人士说：「她是唯一的一个，她在此议题上被孤立。但由于义大利是轮值主席国，其他国家决定不将其作为宣战理由。」

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