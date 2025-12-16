乌克兰国际索赔委员会成立

（法新社海牙16日电） 为了补偿乌克兰因俄罗斯全面侵略战争而遭受的损失，乌克兰总统泽伦斯基及其他欧洲高层官员今天同意成立「乌克兰国际索赔委员会」，来决定未来数百亿欧元赔偿金该如何发配。

由35国签署成立的「乌克兰国际索赔委员会」（International Claims Commission for Ukraine）将负责对赔偿申请进行评估与判定，包括决定任何支付的金额。

这个委员会是乌克兰战争赔偿机制3步骤的第2步，第1步是2年前已设立的「损害登录册」（Register of Damage），至今已收到8万多件来自个人和组织的赔偿登记；第3步则是成立赔偿基金。

这套机制是由总部位于法国史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲理事会（Council of Europe）来协调运作。这个组织是为了保护欧洲人权而设立，目前有46个会员国。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天对各国代表说：「我们期望任何赔偿机制…都将启动，并获得国际间大力充分支持，好让人们真正感觉到战争造成的各种损害都能得到补偿。」

荷兰总理史霍夫（Dick Schoof）宣布，乌克兰国际索赔委员会将设于海牙。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）则表示，这个委员会的设立是要向寻求赔偿的乌克兰人传达以下讯息：「我们没有忘记你们受过的苦」。

然而，主要棘手问题在于如何筹措赔偿金。赔偿机制的关键部分、赔偿基金实际将如何成立，目前仍不清楚。

欧洲理事会秘书长柏塞兹（Alain Berset）今天仅告诉媒体记者：「赔偿基金预期在大约12至18个月内设立。之后一旦基金开始运作并收到申请，接下来无疑就会将赔偿金发给被害人。」

欧洲联盟（EU）各国领袖将于18日起召开高峰会，讨论如何处理估计有2000亿欧元（约新台币7兆4000亿元）的遭冻结俄罗斯资产，他们面临达成协议的压力。

这些领袖寻求找到贷款给乌克兰的资金来源，而基辅将来可用最终获得的任何俄罗斯赔偿金来还款。