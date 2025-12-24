乌克兰守军自东部撤退 俄军空袭3人死亡损毁电力设施

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅23日电） 乌克兰当局今天表示，经过激烈战斗后，已自东部城镇撤出。与此同时，俄罗斯持续的空袭造成3名平民死亡，并在严寒的冬季导致数千家户停电。

乌克兰东部的希维尔斯克（Siversk）位于战事核心的顿内茨克州（Donetsk），它是通往乌克兰最后2个据点的必经之路，俄军约2周前宣布占领，乌克兰守军如今撤出。

乌克兰军方表示，「为保护我方士兵生命与部队战力，守军已从希维尔斯克的定居点撤离」，但「郊区战斗仍在持续」。

俄乌双方日前才在美国迈阿密（Miami）分别与美方官员进行终战会谈，目前外交斡旋并无突破迹象。

另一方面，乌克兰官员表示，俄罗斯今天发动大规模攻击，造成全境至少3人丧生。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，耶诞节前的空袭显示克里姆林宫无意结束于2022年2月发动的侵略。

他也表示，中部日托米尔州（Zhytomyr）1名4岁儿童在俄国无人机袭击民宅时不幸丧命。「耶诞节是人们只想和家人平安团聚的时候，这次空袭实际上是在终战谈判进行期间发生。」

乌克兰的基辅州（Kyiv）和赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）也传出伤亡。

乌克兰总理思维里登科（Yulia Svyrydenko）表示，西部能源设施受到的影响最大。

俄罗斯军方称，已使用远程无人机与极音速飞弹对军事与能源设施发动大规模攻击。