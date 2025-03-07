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乌克兰民调：泽伦斯基白宫受挫后支持度显着提升

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（法新社基辅7日电） 今天公布的民调结果显示，乌克兰总统泽伦斯基遭到美国总统川普指责为独裁者后，支持度上升10个百分点。

法新社报导，基辅社会学国际研究所（Kyiv International Institute of Sociology）进行的这项民调发现，接受调查的乌克兰人中，有67%回答他们信任泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），比一个月前的57%显着提升。

这项最新民调于2月14日到3月4日间进行，这段期间泽伦斯基陷入乱流之中，他和川普的唇枪舌战一触即发，终至爆发2月28日在白宫的戏剧性言辞交锋。

研究人员指出，调查结果显示，美国对乌克兰领导层的攻击反而更加巩固民众对泽伦斯基力挺。

基辅社会学国际研究所执行董事葛鲁瑞茨基（Anton Grushetsky）在分析报告中说：「至少截至目前，在乌克兰面临新挑战背景之下，我们看到社会迈向一致。」

他表示，乌克兰人认为川普团队的言论不只是对泽伦斯基人身攻击，也是「对整个乌克兰和所有乌克兰人的攻击」。

这项民调在全国各地得到「相当类似」调查结果，不过泽伦斯基在乌东民众间信赖度略低，只有60%。

在全国范围内，有29%受访者表示不信任泽伦斯基。

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