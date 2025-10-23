乌克兰称俄罗斯归还1000具乌军遗体

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅23日电） 乌克兰政府机构表示，俄罗斯今天归还1000具遗体，俄方称这些是战场上阵亡的乌克兰士兵遗体。

交换战俘与阵亡士兵遗体，是自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，基辅与莫斯科之间仅存的少数合作领域之一。

乌克兰「战俘处遇协调总部」（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）表示：「今天进行遗体归还作业。根据俄方说法，这1000具遗体属于乌克兰军人，现已归还乌克兰。」

乌克兰表示，在之前的遗体归还行动中，俄罗斯也曾交给基辅阵亡俄国士兵的遗体。

基辅曾陆续在7月、8月与9月宣布，从俄方各接收1000具阵亡士兵遗体，显示前线战斗的激烈程度。

战俘处遇协调总部表示，执法部门将很快展开辨识这批遗体的程序，并感谢红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross）在此次归还行动中扮演的角色。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年2月告诉美国媒体，乌克兰已有超过4万6000名士兵阵亡，另有数以万计的人被列为失踪。

英国广播公司（BBC）与独立媒体Mediazona则根据公开资料统计，俄军在这场3年半的战争中已有超过13万5000人阵亡，实际人数可能更高。