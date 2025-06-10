乌克兰：俄罗斯无人机「大规模」袭击基辅和敖德萨

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（法新社基辅10日电） 乌克兰官员表示，俄罗斯今天凌晨对首都基辅（Kyiv）与港口城市敖德萨（Odesa）发动「大规模」无人机袭击，造成1人死亡，俄军并攻击了1间妇产科医院。

莫斯科持续对乌克兰发动攻击，乌克兰则以深入俄罗斯境内的袭击进行反制，而周末举行的和平谈判未能在结束这场持续3年的战争方面取得突破。

除了交换战俘的协议外，谈判进展停滞，俄罗斯一再拒绝无条件停火的呼吁。

「俄罗斯每天都在谎称其渴望和平，每天都在袭击他人。是时候实施制裁了。是时候用武器支持乌克兰了。是时候证明民主力量了。」乌克兰总统办公室主任叶尔马克（Andrii Yermak）在Telegram上表示。

敖德萨州州长基佩尔（Oleg Kiper）表示，俄罗斯今天对敖德萨居民的袭击造成1名59岁男子死亡，另有至少4人受伤。

基佩尔表示，「敌方使用无人机大规模袭击敖德萨。民用基础设施受损，并引发火灾。」

「俄军袭击了一家妇产科医院、一间急诊病房和一些居民建物，」他并补充说妇产科医院已及时疏散。

乌克兰首都基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）在社群媒体Telegram表示，「待在避难所！针对首都的大规模攻击仍在持续。」

他说，至少7个地区受到攻击，有4人受伤，部分建筑物和汽车起火。