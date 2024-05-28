乌军总司令称首批法国军事教官将抵达 基辅澄清商量中

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（法新社基辅27日电） 乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrsky）今天说，他已签署文件，允许法国军事教官近期到访乌克兰训练中心；但乌国国防部随后澄清，目前仍在与法国和其他盟国商量。

瑟尔斯基稍早说，第一批法国军事教官很快会抵达乌克兰，但国防部发布声明澄清说：「截至目前，我们仍在与法国和其他国家讨论此事。」

声明指出，国防部「已就相关议题的文件展开内部作业，以免在做出相关决定时浪费时间协调官僚问题」。

瑟尔斯基稍早说，他「已签署文件，将让第一批法国教官很快到访我国训练中心，熟悉这些中心的基础设施和人员」。

瑟尔斯基是在他与乌克兰国防部长乌梅洛夫（Rustem Umerov）和法国国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）举行视讯会议后宣布此一消息。

法国国防部没有证实这项安排，仅说还在研议。

法国国防部表示：「在乌克兰境内培训是自（法国总统马克宏）2月26日召开支持乌克兰会议以来讨论过的计画之一…正如所有在这个场合讨论过的计画，这仍是与乌克兰合作的主题，尤其是为了理解他们的确切需求。」

法国并未正式派遣军事人员到乌克兰协助或培训乌军。

马克宏（Emmanuel Macron）数度提到西方国家可能部署兵力到乌克兰，引发俄罗斯不满和法国盟友的不安。