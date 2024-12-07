乔治亚民众抗争第9日数以百计被捕

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（法新乔治亚首都特比利西7日电） 乔治亚亲欧洲联盟民众，因不满总理搁置入盟谈判而爆发接连多日的集会抗争迈入第9天，警方今天发射催泪瓦斯和水炮驱散抗议者，估计数以百计民众遭逮捕。

自从执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）宣布赢得10月26日大选以来，这个位于高加索地区的国家陷入动荡。

批评人士指责乔治亚之梦正逐步走向威权主义，并使得国家倒向俄罗斯。

乔治亚总理科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）声称在对抗反对派的「战斗」中胜出后，数以千计无所畏惧的亲欧盟抗议民众昨天集结抗议。

乔治亚大选以来，数以万计民众走上街头，抗议他们所声称的选举舞弊。

总理科巴伊泽上周宣布，2028年之前乔治亚都不会进行加入欧盟的谈判后，全国各地又掀起一波波的集会抗议。

警方在首都特比利西（Tbilisi）朝亲欧盟的抗议民众发射催泪瓦斯和水炮，数以百计被逮捕，不仅在国内引发公愤，也招致国际谴责。

法国、德国和波兰昨天发表联合声明，谴责乔治亚政府「不合比例」使用武力对付抗议民众和反对派领袖。

法新社记者目击，镇暴警察今天以水炮驱离国会大厦外的集会民众，群众已后退数公尺，仍有多人被捕。

警方随后又动用催泪瓦斯，成群的抗议民众据报分散至市区各处，以致首都的主要干道交通受阻。

乔治亚人权监察员约塞利亚尼（Levan Ioseliani）表示，警方「没有合法理由即驱散和平集会」。

约塞利亚尼呼吁内政部「立即停止驱散抗议活动、停止拘留参与人士，且不要使用特殊措施，确保抗议民众能继续和平示威」。