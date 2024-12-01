乔治亚示威愈演愈烈 亲欧示威民众与警察爆冲突

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（法新社特比利西30日电） 法新社记者现场目睹，今天在乔治亚国会外警察和示威民众之间爆发暴力冲突；群众抗议政府在选后危机中，延后加入欧洲联盟谈判的决定。

法新社报导，数以千计的民众今天聚集在首都特比利西（Tbilisi）进行连续第3晚的抗议活动，已见有不少人在活动中被捕。

自从执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）宣称赢得10月26日国会选举以来，这个黑海国家便陷入动荡。亲欧盟的反对派指控这场选举造假。

穿着防暴装备、戴着面罩的警察在采取驱散行动时，向投掷烟火的抗议民众发射橡皮子弹、催泪瓦斯和水炮。另外，国会大楼的窗户也见到火焰冒了出来。

示威群众在特比利西的主要大道上设置路障。

乔治亚全国多座城市也举行抗议活动。

乔治亚内政部表示：「警方将依法对每一起违法行为作出适当回应。」

过去两天，乔治亚执法部门取缔抗议人士，向示威者发射水炮和催泪瓦斯，已有100多人被捕。

乔治亚总理科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）日前宣布乔治亚不会在2028年前寻求展开欧盟入会谈判，引发反对派的愤怒回应。

批评者指责执政十多年的「乔治亚之梦」近年来带领国家远离了欧盟、向俄罗斯靠拢，但乔治亚之梦否认了这项指控。

外交部、国防部和教育部等数百名公务员，以及多名法官发表联合声明，抗议科巴伊泽的决定。

约有160名乔治亚外交官指责科巴伊泽的决定违宪，导致乔国「陷入国际孤立」。一些大使辞职以示抗议。（译者：纪锦玲）