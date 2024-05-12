乔治亚首都特比利西数万人集会 反对境外影响力法案

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（法新社特比利西11日电） 数千名抗议者今天在乔治亚首都特比利西市中心举行集会，反对政府推动的「境外影响力」法案，此法案具高度争议性，与俄罗斯压制异议法律如出一辙。

执政联盟的「乔治亚之梦」恢复了这项去年因强烈反对而被放弃的法案后，大规模集会席卷了这个黑海高加索国家近一个月。

记者今天晚上看到，示威者聚集在特比利西的欧州广场（Europe Square），这是多起抗议活动中最新的一起。

抗议民众在暴雨中，高喊「对俄罗斯法律说不！」「向俄罗斯独裁政权说不！」广场上的伞海中，人们挥舞着红白相间的乔治亚国旗和蓝色的欧盟旗帜。

该法案本月在十月议会选举之前在议会通过二读，被视为对这个渴望加入欧盟的前苏联共和国走向民主的关键考验。

这项法案一旦通过，任何从国外获得超过20%资金的独立非政府组织（NGO）将必须登记为「外国代理人」，否则将处以罚款。这个产业的几乎所有团体都将受到影响。

如果获得通过，该法律将要求任何20%以上资金来自海外的独立非政府组织和媒体组织必须注册为「追求外国势力利益的组织」。

「乔治亚之梦「捍卫这项法案，称此法将提高非政府组织的外国资金透明度，并表示目标是在5月中前签署成法。