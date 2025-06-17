习近平访哈萨克 巩固对中亚地区影响力

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（法新社哈萨克首都阿斯塔纳16日电） 中国国家主席习近平今天抵达哈萨克，将在一场峰会上与中亚领袖会面；北京希望能在资源丰富的地区扩大影响力。

这场会议预定明天在哈萨克首都阿斯塔纳举行，正值俄罗斯对中亚的传统主导地位日益式微，而中国则试图加强与这个地区的贸易与经济联系。

媒体画面显示，习近平搭乘的专机在阳光普照的跑道上滑行，随后受到一排身穿蓝白制服的军人和外交官欢迎。

习近平今天下午与哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）举行会谈。根据中国官媒报导，习近平承诺将「升级」双边合作。

习近平在与托卡叶夫见面时表示，双方要以高水准战略互信引领双边关系发展，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续坚定相互支持，在乱云飞渡中做彼此坚强的后盾。

他又说，要以高品质共建「一带一路」促进两国合作提质升级，巩固贸易、投资、能源等传统合作优势，推进跨境铁路项目建设和口岸基础设施改造，提升互联互通水准，拓展高新技术合作。

习近平也指，面对变乱交织的国际形势，中哈双方要坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义，维护广大开发中国家共同利益。

这是习近平今年第3次出访，此前他已访问东南亚和俄罗斯。1140617​