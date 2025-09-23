习近平赴新疆参加自治区成立70周年活动

（法新社北京23日电） 中共总书记习近平继8月20至21日前往拉萨出席西藏自治区成立60周年庆祝活动后，今天下午再度率领中央代表团抵达乌鲁木齐，将出席9月25日举行的新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝活动。不过，10月1日才是新疆维吾尔自治区成立70周年之日。

新华社报导，习近平以中共总书记、中国国家主席、中共中央军委主席身分，率领中央代表团赴新疆出席新疆维吾尔自治区成立的庆祝活动，是中共建政以来的首次。

报导提到，习近平抵达鸟鲁木齐后，即接见新疆各族、各界代表。随后又接见自治区及有关部门、各地州市负责官员及老同志代表、新疆生产建设兵团领导班子成员及有关方面负责官员，以及援疆干部、政法干警、宗教界「爱国人士」及基层宗教工作干部代表；接着又接见了驻乌鲁木齐部队上校以上军官及部分基层「先进模范」与文职人员。

根据报导，陪同习近平同机抵达的要员，包括中国全国政协主席兼中央代表团团长王沪宁、中共中央办公厅主任蔡奇等2名中共政治局常委；中共中央统战部长李干杰、全国人大常委会副委员长雪克来提．扎克尔、国务委员谌贻琴、全国政协副主席王东峰、中央军委联合参谋部参谋长刘振立等5名中央代表团副团长；以及国务院副总理何立峰、国务委员兼公安部长王小洪等人。

此外，中共中央和中国国家机关、军队有关单位，内蒙古、广西、西藏、宁夏4等个自治区及对口支援新疆的有关省市负责官员等中央代表团成员，也一并抵达新疆。