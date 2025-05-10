五角大厦整顿军校图书馆 命清查多元包容主题等资料

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（法新社华盛顿9日电） 美国五角大厦今天下令清查并封存美国各军事院校和战争学院图书馆中，含有多元包容、反种族主义及跨性别人士等主题的资料。

这是美国国防部针对支持多元内容与相关计画的最新举措。国防部之前已从官方网站移除涉及这些内容的大量文件与图片，连谈到塔斯克基飞行员（Tuskegee Airmen）这类含有非裔美国开拓者内容的文章也未能幸免。

一份致五角大厦高层领袖、军事指挥官和其他官员的备忘录写道：「宣导会造成意见不睦的观念和性别意识形态教材，与本部核心使命互相矛盾。」

这份备忘录指示官员「立即识别军事院校系所图书馆中，可能不符合本部核心使命的资料」，并且封存以供审查，以利后续「决定这些资料最妥当的最终处置方式」。

备忘录指出，一个由「具备知识的领袖、教育工作者及图书馆专业人员」组成的委员会，已整理出一份关键字搜寻清单，以利识别需要审查的内容。

该备忘录附加清单提到的字词包含：平权行动、结盟、反种族主义－美国、批判性种族理论、多元、公平及包容（DEI）、非常规性别、性别转换，以及跨性别者－美国。

备忘录还提到：「国防部与教育领域的专家后续将根据整体情况和相关事实进行详尽审查，以决定这些资料的最终处置方式。」

此外，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）今天另发布备忘录，要求五角大厦相关部门首长于30天内提出资料，证明军事院校招生时不会考虑种族、族裔或性别。他还在备忘录中表示，军事院校必须「完全根据成绩录取学生」。