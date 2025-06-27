瑞士家庭规模日趋缩小

瑞士家庭规模越来越小。 Keystone-SDA

2024年最终统计数据显示，瑞士女性生育的孩子越来越少，瑞士家庭的平均规模也随之逐步缩水。

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瑞士联邦统计局日前发布报告表示，去年，二胎(-2.8%)和三胎(-3.6%)生育情况显著下滑。

第一胎生育率降幅最小，比例为1.5%。可见，近年来呈下降趋势的生育率主要影响的是家庭规模的扩大，而非组建三口之家。

女性平均生育子女数触底历史最低纪录

继今年4月公布初步数据以来，联邦统计局宣布瑞士女性平均生育子女数量在2024年继续减少，达到有记录以来的最低水平。联邦统计局将该数据从之前的1.28人更正为1.29人。

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这项名为“自然人口变动”统计的年度人口统计数据还显示，与2023年相比，2024年喜结连理的夫妇(36,800对)减少了，分道扬镳的夫妻(16,100对)更多了。

结婚数量下降了2.6%。除2020和2021年疫情期间外，这是1981年以来的最低纪录。离婚数量上升了3.6%，不过，双方分手时的平均婚姻持续时间延长到了15.8年。