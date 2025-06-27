瑞士家庭规模日趋缩小

2024年最终统计数据显示，瑞士女性生育的孩子越来越少，瑞士家庭的平均规模也随之逐步缩水。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士联邦统计局日前发布报告表示，去年，二胎(-2.8%)和三胎(-3.6%)生育情况显著下滑。
第一胎生育率降幅最小，比例为1.5%。可见，近年来呈下降趋势的生育率主要影响的是家庭规模的扩大，而非组建三口之家。
女性平均生育子女数触底历史最低纪录
继今年4月公布初步数据以来，联邦统计局宣布瑞士女性平均生育子女数量在2024年继续减少，达到有记录以来的最低水平。联邦统计局将该数据从之前的1.28人更正为1.29人。
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瑞士生育率急剧下降，”环球同此凉热”
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面对出生人数的历史性下跌，一些国家正试图通过加大宣传力度或提供生育奖励来提高出生率。但若想真正影响千家万户的选择，则还需再接再厉。
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这项名为“自然人口变动”统计的年度人口统计数据还显示，与2023年相比，2024年喜结连理的夫妇(36,800对)减少了，分道扬镳的夫妻(16,100对)更多了。
结婚数量下降了2.6%。除2020和2021年疫情期间外，这是1981年以来的最低纪录。离婚数量上升了3.6%，不过，双方分手时的平均婚姻持续时间延长到了15.8年。
中国国家统计局公布的2024年中国人口数据如下：年末全国人口140828万人，比上年末减少139万人。全年出生人口954万人，人口出生率为6.77‰，较2023年的6.39‰略有上升；死亡人口1093万人，人口死亡率为7.76‰；人口自然增长率为-0.99‰，人口继续负增长。
联合国人口基金估计，2024年中国总和生育率为约1.2，远低于维持人口规模所需的2.1。 据分析，人口持续老龄化，生育年龄女性减少，加之高育儿成本、房价压力、职场性别歧视等社会因素，均抑制了人们的生育意愿。
2024年，中国出生人数有所回升主要受“龙年效应”推动，龙年出生率通常比兔年高约5–6%，但增幅有限。
此次增长并未扭转长期人口下降的趋势，结构性矛盾仍未解决。
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苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首
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根据国际教育市场咨询公司QS最新发布的全球高校排名，苏黎世联邦理工学院继续稳坐欧洲境内最佳高校的位置。与去年相比，榜单中另外9所瑞士大学的排名有升有降。
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茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系
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一项最新调研显示，大多数瑞士人首先将自己视为瑞士人。根据市场调研机构舆观(YouGov)瑞士分部的调研，只有4%的瑞士人表示自己首先是欧洲人。
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瑞士客户对银行的安全性及网上银行服务非常满意，但对过低的利率和超高的费用提出批评。
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刚过去的这个冬季成为瑞士酒店业史上表现最佳的一个冬季，去年11月至今年4月底共登记了1850万留宿夜数。
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