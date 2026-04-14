苏黎世家庭暴力热线需求旺盛

苏黎世为暴力行为受害者设立的热线“使用率极高”。 Keystone-SDA

苏黎世州司法部部长贾奎琳·费尔(Jacqueline Fehr)称，苏黎世暴力受害者举报热线“使用率颇高”。她在接受Tamedia集团采访时强调，热线在晚间尤其繁忙。

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Deutsch de Zürcher Hotline für Opfer von Gewalt wird “rege genutzt” 原版 更多阅览 Zürcher Hotline für Opfer von Gewalt wird “rege genutzt”

费尔在日前刊登的采访中表示：“许多女性通过热线寻求帮助。”该线路于2025年11月1日开通，并由苏黎世受害者心理咨询组织(Victim Counselling Zurich)运营。该组织为非营利性机构，专门为犯罪行为受害者及其亲属提供专业且受法律保护的服务，包括免费的心理、法律和社会咨询、支持及保护，旨在保障遭受暴力、性骚扰或事故侵害的人员权利。

目前，苏黎世热线电话号码044 455 21 42尚未被设定为全国范围内的速拨号码。费尔一直在联邦层面推动设立全国求助热线。

她透露：“去年秋天宣布热线开启又要推迟的时候我很愤怒。”在致信给三个负责此事的联邦委员后，现在，费尔每月都会收到瑞士电信(Swisscom)相关项目的进度报告。

费尔表示对全国热线的如期开启很有信心。热线将采用速拨号码142，预计于今年5月正式启用。

“除非态度强硬，否则政府负责部门总是不把家暴当回事。这种情况屡次发生，让我很不舒服。”费尔表示不满。

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在她看来，家暴问题应排在首位。“在瑞士，因家庭暴力丧生的人数超过了其他原因导致的被害者人数。”

妇女庇护所床位不足

费尔坦言，另一个一再考验她耐心的问题是妇女庇护所床位短缺。“苏黎世州庇护所里40%的床位被其他州的女性和儿童占用。”留给苏黎世本地居民的床位少之又少。据悉，相关解决措施正在磋商中。

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她表示，一些邻近的州认为，它们规模太小，无法保障妇女庇护所所需的保密级别。费尔呼吁这些州全额承担其所占床位的费用。这样，苏黎世州可以提供更多床位。

“很高兴，图尔高州民众正在敦促政府采取行动。”费尔补充道，并对《受害者协助法》在部分修订中增加了庇护所床位的条款表示欢迎。

众多机构的统计显示，在瑞士，每两周就有一名女性或女童遭近亲杀害。联邦负责部门认为，针对女性的严重暴力犯罪数量“令人震惊”。

去年秋天，联邦政府联合各州政府及非政府组织，以“平等预防暴力”为口号，发起一场预防运动。该运动旨在遏制家庭暴力、性暴力及基于性别的攻击行为。

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