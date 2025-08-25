萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务

中国科技集团百度将在苏黎世设立办事处，启动其在欧洲的自动驾驶汽车业务。百度智能驾驶集团欧洲负责人容·格斯纳(Yong Gessner)8月25日在接受《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)采访时宣布了这一消息。
此内容发布于
格斯纳对该报表示，百度看好瑞士边缘地区的潜力。他指出，在百度设立欧洲总部的苏黎世市内，将不会有无人驾驶出租车上路。该企业不打算进入已有相同服务的地区。他说：“我们的目标是补充现有出行服务。”
具体提供何种服务将取决于合作伙伴及其需求，百度的目标是与本地已有的出行企业合作。据《华尔街日报》报道，瑞士邮政巴士公司(Postbus)将担任百度在瑞士的合作方。但当《新苏黎世报》记者就此提问格斯纳时，他回应道：“我们目前还不能透露任何名字。”这位欧洲市场无人驾驶出租车项目负责人表示，百度目前正在与多个潜在伙伴进行洽谈。
相关内容
More
瑞士人工智能
如何主动塑造人工智能，而不是被人工智能塑造？
This content was published on
随着人工智能逐步改变全球经济与社会格局，各国在法规制定上的步伐不尽相同。瑞士，这个以稳健和创新著称的阿尔卑斯山国家，正以自己的方式探索监管路径。然而，立法的延误可能让它在国际竞争中稍显迟缓。瑞士能否在创新与监管之间找到最佳平衡点？这既是全球共同面临的难题，也是本文试图探讨的关键。
Read more: 如何主动塑造人工智能，而不是被人工智能塑造？
预计2026年启动运营
据格斯纳介绍，启动运营的具体时间也将取决于合作方的安排。该公司计划最早从明年起在瑞士和欧洲启动无人驾驶出租车运营。他指出，初期车辆将配备安全驾驶员。质监要求也意味着，车辆在获准商业运营前必须完成一定里程的测试。
百度已经在中国多个城市以“萝卜快跑”(Apollo Go)品牌推出专为自动驾驶而设计的车辆。“萝卜快跑”在2021年初正式推出，技术基础依托于百度Apollo自动驾驶平台，最初先在武汉开始试运行，并于2022年8月首次在武汉经开区向公众提供无人驾驶的商业化服务。目前已在北京、上海、广州、深圳、重庆等十多个城市开放示范运营，是全球最大的自动驾驶出行服务平台之一。
吸引顶尖人才的“磁铁”
百度此次选择瑞士作为进军欧洲市场的起点，部分原因在于瑞士的稳定。公司代表指出，苏黎世是欧洲的人工智能中心，又有苏黎世联邦理工学院(ETHZ)和苏黎世大学。“对顶尖人才来说，苏黎世是全球最具吸引力的地区之一，”格斯纳说。他未透露将在苏黎世雇用多少名员工，并表示公司的目标是从小规模起步，并稳步增长。
相关内容
最新调研：志愿服务能提升幸福感
此内容发布于
志愿服务对心理健康具有积极的影响。根据在瑞士、德国和奥地利进行的一项调研，人们在助人为乐的同时，也是在强化自己的内心力量。
更多阅览 最新调研：志愿服务能提升幸福感
相关内容
瑞士人工智能
在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
此内容发布于
Swiss robots to deliver Just Eat Takeaway meals.
更多阅览 在瑞士要看到机器人外卖小哥了！
相关内容
工作场所
瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？
此内容发布于
在薪资和工作时间方面，瑞士年轻男女对职业都有相似的期望。但根据一项最新研究，之所以依然存在典型的“女性职业”和“男性职业”，关键在于工作的性质。
更多阅览 瑞士研究探讨：女性与男性为何选择不同职业？
相关内容
瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会
此内容发布于
瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)表示，瑞士“有200%的信心”主办俄罗斯与乌克兰之间的峰会，并强调瑞士在这一领域的专业经验。
更多阅览 瑞士“有200%的信心”主办俄乌和平峰会
相关内容
教育
三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言
此内容发布于
在瑞士，有三分之二的人在日常生活中经常使用多种语言-这些语言通常是瑞士官方语言。而在非官方语言中，最常被使用的则是英语。
更多阅览 三分之二的瑞士人日常至少使用两种语言
相关内容
人口统计
在瑞生活17年却拿不到永居？外交官之女上诉被驳回
此内容发布于
一对外交官夫妇的17岁女儿虽然自出生以来一直生活在瑞士，但并无资格获得居留许可。瑞士联邦行政法院已驳回了这名年轻女子的上诉。
更多阅览 在瑞生活17年却拿不到永居？外交官之女上诉被驳回
相关内容
工作场所
“眯眯眼”广告在中国引发舆论风波，斯沃琪道歉
此内容发布于
瑞士手表制造商斯沃琪在中国引发种族主义指控后，公开道歉并撤下全球范围内的相关广告宣传。在该广告中，模特拉扯眼角，摆出“眯眯眼”造型。
更多阅览 “眯眯眼”广告在中国引发舆论风波，斯沃琪道歉
相关内容
全球贸易
特朗普问瑞士联邦主席：“你们准备付我多少钱？”
此内容发布于
7月31日，瑞士和美国领导人举行了电话会议。据《星期日一瞥报》(SonntagsBlick)调查透露，特朗普在通话中直接向瑞士要价。与之前的猜测相反，双方通话并非由瑞士方面发起，而是由美国贸易代表提出。
更多阅览 特朗普问瑞士联邦主席：“你们准备付我多少钱？”
相关内容
预防
瑞士再保险公司发布长寿药物风险评估指南
此内容发布于
瑞士再保险公司(Swiss Re)推出了针对所谓“长寿药物”的风险评估指南。具体而言，这些指南聚焦于二甲双胍(metformin)、雷帕霉素(rapamycin)等原本为其他用途研发、但被部分人用来延长寿命的药物。
更多阅览 瑞士再保险公司发布长寿药物风险评估指南
相关内容
刘玉玲荣膺洛迦诺电影节卓越职业成就奖
此内容发布于
第78届洛迦诺电影节向美籍华裔演员、导演刘玉玲颁发“卓越职业成就奖”。她在大广场舞台上回忆移民父母的影响，称这种经历让她关注边缘故事，并动情表示“我恍若艺术生命才刚刚启程”。
更多阅览 刘玉玲荣膺洛迦诺电影节卓越职业成就奖
阅读更多
相关内容
解读：无人驾驶在瑞士有没有未来？
此内容发布于
自动驾驶车辆由软件而非人类司机控制。2024年，由百度运营的500辆自动驾驶出租车穿行在武汉街头。从2025年3月起，瑞士也正式批准此类车辆在公路上行驶。此项新策将给瑞士带来怎样的影响呢？
更多阅览 解读：无人驾驶在瑞士有没有未来？
相关内容
瑞士有望在三年内迎来无人驾驶车辆上路
此内容发布于
瑞士则从十年前就开始进行无人驾驶车辆的受控测试。近期法律的变更使测试进入快车道，自动驾驶汽车和巴士在现实环境中投入运行的可能性正不断提升，预计大约三年内有望实现。
更多阅览 瑞士有望在三年内迎来无人驾驶车辆上路
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。