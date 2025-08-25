萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务

百度希望在瑞士的边缘地区推广无人驾驶出租车。 Keystone-SDA

中国科技集团百度将在苏黎世设立办事处，启动其在欧洲的自动驾驶汽车业务。百度智能驾驶集团欧洲负责人容·格斯纳(Yong Gessner)8月25日在接受《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)采访时宣布了这一消息。

格斯纳对该报表示，百度看好瑞士边缘地区的潜力。他指出，在百度设立欧洲总部的苏黎世市内，将不会有无人驾驶出租车上路。该企业不打算进入已有相同服务的地区。他说：“我们的目标是补充现有出行服务。”

具体提供何种服务将取决于合作伙伴及其需求，百度的目标是与本地已有的出行企业合作。据《华尔街日报》报道，瑞士邮政巴士公司(Postbus)将担任百度在瑞士的合作方。但当《新苏黎世报》记者就此提问格斯纳时，他回应道：“我们目前还不能透露任何名字。”这位欧洲市场无人驾驶出租车项目负责人表示，百度目前正在与多个潜在伙伴进行洽谈。

预计2026年启动运营

据格斯纳介绍，启动运营的具体时间也将取决于合作方的安排。该公司计划最早从明年起在瑞士和欧洲启动无人驾驶出租车运营。他指出，初期车辆将配备安全驾驶员。质监要求也意味着，车辆在获准商业运营前必须完成一定里程的测试。

百度已经在中国多个城市以“萝卜快跑”(Apollo Go)品牌推出专为自动驾驶而设计的车辆。“萝卜快跑”在2021年初正式推出，技术基础依托于百度Apollo自动驾驶平台，最初先在武汉开始试运行，并于2022年8月首次在武汉经开区向公众提供无人驾驶的商业化服务。目前已在北京、上海、广州、深圳、重庆等十多个城市开放示范运营，是全球最大的自动驾驶出行服务平台之一。

吸引顶尖人才的“磁铁”

百度此次选择瑞士作为进军欧洲市场的起点，部分原因在于瑞士的稳定。公司代表指出，苏黎世是欧洲的人工智能中心，又有苏黎世联邦理工学院(ETHZ)和苏黎世大学。“对顶尖人才来说，苏黎世是全球最具吸引力的地区之一，”格斯纳说。他未透露将在苏黎世雇用多少名员工，并表示公司的目标是从小规模起步，并稳步增长。