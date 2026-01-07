从「小马可」到川普幕僚 卢比欧立场转折受质疑

（法新社华盛顿6日电） 美国国务卿卢比欧素来以反共、挺民主形象着称，随着美军逮捕委内瑞拉总统马杜洛，让他迎来一大政治胜利，却因配合川普与现实政治妥协，引发外界质疑他是否背离过去理念。

卢比欧（Marco Rubio）出身迈阿密古巴流亡社群，看见哈瓦那共产政权倒台是他毕生梦想，自踏入政坛以来，他一直致力与拉丁美洲左派势力对抗。

随着美军发动突袭擒获委国强人总统马杜洛（Nicolas Maduro），卢比欧终于尝到胜利滋味，然而这样的结果是在多番妥协下达成，让许多人再度质疑「昔日的卢比欧去哪了」。

●背弃过去理想？

多年来，卢比欧一直称马杜洛是非法领导人。2023年，身为参议员的他曾要求对没有选举自由的马杜洛政权实施更严厉制裁，并主张「优先推动民主政权过渡」，如今却改口称，现在谈论选举「为时过早」。

美国总统川普3日表示，在美军逮捕马杜洛之后，他将允许美国石油公司进入委内瑞拉，开采丰富的原油资源，并排除与民主派领袖、诺贝尔和平奖得主马查多（Maria Corina Machado）合作，转而寻求与马杜洛副手罗德里格斯（Delcy Rodriguez）联手，卢比欧选择配合川普。

曾在前总统欧巴马（Barack Obama）政府担任外交官的布鲁恩（Brett Bruen）说：「我认为这不是真正的卢比欧，而是现实政治的卢比欧。他看到机会，且愿意在追求推翻马杜洛、甚至可能瓦解古巴共产政权的过程中，放弃他对人权、民主，以及美国肩负维护全球稳定角色的部分立场。」 ●从「小马可」到「川普幕僚」

卢比欧与川普曾在2016年共和党总统初选中激烈竞争，川普当时轻蔑地称他「小马可」，卢比欧则意有所指地嘲笑川普手小。

这道裂痕如今看似已然消除，卢比欧摇身成为继美国「外交教父」、前国务卿季辛吉（Henry Kissinger）之后，首位同时担任国务卿与国家安全顾问的官员，这意味他大部分时间都待在白宫与川普共事，不需像过去的国务卿那样频繁出访。

川普与副总统范斯（JD Vance）去年2月在白宫严厉斥责乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），认为他未对美国大力支持心怀感激，卢比欧绷着脸瘫坐沙发的照片一度成为网路迷因。

一名不愿具名的美国盟邦外交官说：「我们原本认为卢比欧是川普政府中较为『正常』、能与之沟通的人物，但显然，他的首要考量仍是川普。」

卢比欧在一次年终记者会上回应批评时表示：「如果国务卿与总统意见不合，那真是愚蠢至极。」

●剑指古巴共产政权

在马杜洛倒台后数小时，卢比欧说：「如果我住在哈瓦那，且身居政府要职，我会感到担忧，至少会有点担忧。」

54岁的卢比欧是古巴移民之子，恢复中美洲地区民主是他毕生梦想。

一名前幕僚接受「每日电讯报」访问时说：「这刻划在他的DNA里，他毕生都在努力实现这个目标。他的父母到过世前都没能亲眼看见自由，他如此深信自由与民主，正是因为他的家人曾被剥夺相关权利。」

卢比欧在2012年出版的自传中写道：「我无法忍受有人把移民形容得像蝗虫一样，而不是人类。」

他说，他的家人「对失去自己国家深感痛苦」。「只要卡斯楚在位，他们就无法回到古巴，这让他们内心深处始终觉得自己是流亡者。我也是如此。」（编译：刘文瑜）