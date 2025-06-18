以伊冲突加剧 美军4架B-52H轰炸机驻印度洋基地

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎17日电） 以色列与伊朗的冲突持续延烧之际，法新社分析卫星影像发现，目前有4架美国B-52H同温层堡垒轰炸机驻扎在印度洋的狄耶戈加西亚基地（Diego Garcia base）。

狄耶戈加西亚基地是美国向英国承租的基地，为美军在亚太地区的重要军事基地之一，曾于阿富汗和伊拉克战争期间扮演长程轰炸机和舰艇的枢纽。

格林威治时间16日9时22分，4架可携带核武或其他精确导引弹药的B-52H同温层堡垒轰炸机（B-52H Stratofortresses）被发现停泊在狄耶戈加西亚基地南部的停机坪上。

星球实验室公司（Planet Labs）提供的卫星影像显示，这些轰炸机于5月中抵达该基地。

根据法新社的分析，该基地还驻扎一架C-17全球霸王Ⅲ（C-17 Globemaster Ⅲ）战略运输机，以及6架疑似KC-135空中加油机。

以伊冲突升级之际，五角大厦16日表示，正在向中东派遣「额外军力」。同时，根据船舶追踪网站Marine Traffic，美国航空母舰尼米兹号（USS Nimitz）取消越南访问行程后，转往印度洋。

华府也重新部署约30架加油机至欧洲基地。