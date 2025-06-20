The Swiss voice in the world since 1935

以伊持续交战 川普2周内决定是否对伊朗采取行动

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社华盛顿19日电） 以色列与伊朗持续交战，美国总统川普今天表示，鉴于近期和伊朗谈判的可能性高，但也可能不会有谈判，他将在2周内决定是否对伊朗采取行动。白宫指出，美国和伊朗持续沟通，川普首要目标是确保伊朗不能拥有核武。

以色列为阻止伊朗的核子与飞弹计画，本月13日对伊朗实施先制打击后，双方交战迈入第7天。外界关注美国是否加入以色列对伊朗的攻击，包括使用碉堡克星炸弹摧毁位于地下深处的伊朗核设施。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）下午在记者会上引述川普（Donald Trump）声明表示，有鉴于近期和伊朗展开谈判的可能性相当高，但也有可能不会谈判，他将于2周内决定是否对伊朗采取行动。

李威特指出，美国和伊朗持续沟通，包括直接和间接的方式；川普目前的首要目标是确保伊朗不能拥有核子武器，并为中东带来和平稳定。

她说，美国政府认为，「伊朗从未如此接近获得核子武器」；她还说，伊朗已拥有制造核武需要的所有条件，只需要最高领袖一声令下，就能在数周内完成核武制造，这不仅将对以色列构成生存威胁，也对美国及全球带来威胁。

李威特表示，这一点是全球普遍共识，包括俄罗斯在内的国家都同意，「伊朗不应该、也不能拥有核武器」。

对于法国、德国、英国和欧盟官员明天将与伊朗官员在日内瓦举行核子会谈，李威特说，川普希望欧洲官员能向德黑兰传达伊朗不能拥有核武的立场。

此外，李威特指出，川普已表明始终希望透过外交手段解决问题，但必要时绝不畏惧动用武力，伊朗及全世界都应该明白，美国军队拥有「全球最强大、最致命的作战力量」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
46
56 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
18
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团