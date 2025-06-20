以伊持续交战 川普2周内决定是否对伊朗采取行动

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（法新社华盛顿19日电） 以色列与伊朗持续交战，美国总统川普今天表示，鉴于近期和伊朗谈判的可能性高，但也可能不会有谈判，他将在2周内决定是否对伊朗采取行动。白宫指出，美国和伊朗持续沟通，川普首要目标是确保伊朗不能拥有核武。

以色列为阻止伊朗的核子与飞弹计画，本月13日对伊朗实施先制打击后，双方交战迈入第7天。外界关注美国是否加入以色列对伊朗的攻击，包括使用碉堡克星炸弹摧毁位于地下深处的伊朗核设施。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）下午在记者会上引述川普（Donald Trump）声明表示，有鉴于近期和伊朗展开谈判的可能性相当高，但也有可能不会谈判，他将于2周内决定是否对伊朗采取行动。

李威特指出，美国和伊朗持续沟通，包括直接和间接的方式；川普目前的首要目标是确保伊朗不能拥有核子武器，并为中东带来和平稳定。

她说，美国政府认为，「伊朗从未如此接近获得核子武器」；她还说，伊朗已拥有制造核武需要的所有条件，只需要最高领袖一声令下，就能在数周内完成核武制造，这不仅将对以色列构成生存威胁，也对美国及全球带来威胁。

李威特表示，这一点是全球普遍共识，包括俄罗斯在内的国家都同意，「伊朗不应该、也不能拥有核武器」。

对于法国、德国、英国和欧盟官员明天将与伊朗官员在日内瓦举行核子会谈，李威特说，川普希望欧洲官员能向德黑兰传达伊朗不能拥有核武的立场。

此外，李威特指出，川普已表明始终希望透过外交手段解决问题，但必要时绝不畏惧动用武力，伊朗及全世界都应该明白，美国军队拥有「全球最强大、最致命的作战力量」。