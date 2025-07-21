以军在物资救济站附近开火 加萨再添93亡魂

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（法新社加萨市20日电） 加萨民防部门指出，以色列军队今天在饱受战火蹂躏的巴勒斯坦领土，对一群尝试领取人道援助物资的巴勒斯坦民众开火，造成93人丧命，数十人受伤。

法新社报导，当装载援助物资的卡车抵达加萨北部时，有80人遭射杀，另有9人在南部拉法（Rafah）一个援助站附近遭枪击；而就在24小时前，同一地点已有数十人命丧以色列枪火下。

加萨民防局发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）说，在加萨南部的汗尤尼斯（Khan Yunis）一个救济站附近，有4人身亡。

联合国世界粮食计划署（WFP）表示，由25辆卡车组成的粮食援助车队在越过以色列边境、通过检查哨后不久，就在加萨市（Gaza City）附近「遇到大批饥饿民众，这些人群随后遭遇枪击」。

以色列军方对死亡人数提出异议，并说当时有数千人聚集在加萨市附近，以军鸣枪示警是为了「消除对他们构成的立即威胁」。

在加萨市，36岁的卡西姆（Qasem Abu Khater）告诉记者说，他冲上前去想拿一袋面粉，却发现那里挤满数以千计绝望的饥民，「致命的拥挤人潮相互推挤」。

他说：「战车朝我们胡乱开火，以色列狙击手对我们开枪，就像在森林里猎杀动物一样…数十人在我眼前死去，没有谁能救得了谁。」

世界粮食计划署谴责对寻求援助平民施以的暴行，说这「令人完全无法接受」。（译者：纪锦玲）