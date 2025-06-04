以军开火酿27死 加萨物资分发站周边禁通行

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（法新社加萨市4日电） 以色列军队在加萨南部一个物资分发中心附近开火，造成27名巴勒斯坦人丧命后，美国支持的「加萨人道主义基金会」（GHF）宣布，其分发站今天暂时关闭一天。

法新社报导，以色列军方则警告民众，通往分发中心的道路已被视为「作战区」，警告加萨居民不要前往。

此分发中心是由加萨人道主义基金会负责营运。

加萨人道主义基金会说，其物资分发站将于今天关闭，以进行「更新、重整并提升工作效率」，预计明天恢复运作。

以色列军方证实这些分发中心将暂时关闭，并警告民众不要「在通往分发中心的路上行走，因为这些地方已被视为作战区」。

加萨人道主义基金会是个资金不透明的私人机构，于一周前开始运作；但联合国和主要援助组织拒绝与其合作，理由是担心这个基金会旨在满足以色列的军事目标。

加萨人道主义基金会旗下一个分发中心附近发生致命事件后，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）发声谴责，痛斥杀害寻求粮食援助的巴勒斯坦人的行为「令人无法接受」。

以色列当局和加萨人道主义基金会否认有关以军对前往分发站领取援助物资平民开枪的指控。以色列军方表示，相关事件正在调查中。（译者：纪锦玲）